Bullrich: "No nos importa que sean políticos, jueces, policías, vamos en serio"

Fotos INVESTIGACIÓN. A un mes del secuestro de casi dos toneladas de cocaína, Bullrich afirmó que siguen trabajando.

05/08/2017 -

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribó a Las Termas de Río Hondo en una escala previa de su visita a Tucumán, donde desarrolló importantes actividades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, como eje principal.

Mientras permaneció en suelo santiagueño dialogó en exclusiva con EL LIBERAL y Canal 7 y reiteró el compromiso en la lucha contra las organizaciones narcocriminales y advirtió: "No nos importa con quién nos cruzamos, no nos importa que sean políticos, que sean jueces, que sean policías, vamos en serio".

La titular del Ministerio de Seguridad aterrizó ayer en el Aeropuerto de Las Termas alrededor de las 8. Posteriormente, recibió a los precandidatos a diputados por Cambiemos, Natalia Neme y Miguel Gallardo, a los que les manifestó su apoyo, abordó la problemática del narcotráfico en la provincia y en la región. También recibió a familiares de Marito Salto con quienes se comprometió a hacer lo posible por el esclarecimiento del homicidio.

Entre las actividades que tenía previstas la ministra en la vecina provincia de Tucumán, debía reunirse con los jefes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de las distintas provincias del NOA. Consultada sobre si había algún pedido especial hacia las fuerzas con asiento en nuestro territorio, Bullrich explicó: "En Santiago del Estero estamos trabajando fundamentalmente con Gendarmería, pero también con la Policía Federal, llegaron más efectivos a la provincia y estamos haciendo tareas para impedir que Santiago del Estero sea utilizado como un lugar para el bombardeo de droga".

"Ustedes vieron el caso de Los Pirpintos (Copo), donde no solamente se detectó el bombardeo de una avioneta que veníamos siguiendo con tareas de inteligencia, sino además el lugar donde se encontraron 1.500 kilos de cocaína; nosotros no vamos a permitir que se utilice el territorio para resguardar o tener acopio de cocaína", agregó la funcionaria nacional.

Seguidamente, apuntó: "Por eso también los radares están funcionando las 24 horas, los siete días de la semana, y ello nos permite una tarea con mayor inteligencia y estamos haciendo operativos permanentemente".

La ministra también instó a la comunidad a denunciar cualquier anomalía que puediesen advertir: "Cualquier información que exista, nosotros tenemos el 0800-555-5065, cualquier caso de un vuelo que la gente vea, cualquier caso de drogas que la gente advierta en su lugar, en su pueblo, pueden llamar a este teléfono que nosotros nos vamos a ocupar".

Decisión

"Estamos realmente comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y por eso necesitamos más diputados; ¿Por qué? Porque una ley clave como es la ley de extinción de dominio, que implica sacarles los bienes a los narcotraficantes, todavía no salió del Congreso", remarcó.

"Por eso necesitamos diputados que apoyen estas causas, esto que antes no se veía, que la lucha contra el narcotráfico sea tan profunda, tan a fondo. No nos importa con quién nos cruzamos, no nos importa que sean políticos, que sean jueces, que sean policías, vamos en serio, y en ese sentido necesitamos el apoyo de la gente", reiteró Bullrich.

Al ser interrogada sobre si se investiga la posibilidad de que exista más cocaína acopiada y oculta en la región, la ministra respondió sonriendo: "Se imaginará que no voy a dar esa información, confíen en que estamos trabajando", subrayó.

Antes de finalizar, volvió a pedir el apoyo de cara a las Paso en el plano local y nacional. "La gente tiene que saber, nosotros necesitamos más diputados y senadores para llevar adelante las tareas del cambio, para sacar a las mafias, para terminar con el narcotráfico, para que la gente viva con más seguridad", concluyó.