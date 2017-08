Fotos "Soy el sex symbol del hombre común"

05/08/2017 -

Los últimos años la carrera de Esteban Lamothe (40) se dispararon. Hoy el protagonista de "Las Estrellas" es considerado uno de los nuevos galanes que trajo la televisión, pero a pesar de que no reniega de esa etiqueta, tampoco se la cree. "Soy el sex symbol del hombre común", lanzó, divertido en una revista donde se animó a lucir sus músculos en una producción de fotos.

"Los galanes cambiaron bastante, pasaron por diferentes etapas. Hubo un tiempo en el que eran decididamente bellos, ahora se consideran también otras cualidades. En mi caso, por supuesto, me hago cargo de ese rol y es lindo gustar, pero soy un galán más posible", contó, sobre cómo se siente con el rol que viene desempeñando en ficciones como "Educando a Nina" o "Guapas". E hizo un divertido sincericidio sobre su atracción con las mujeres: "Soy un pibe que ves más en lo cotidiano. No soy feo, aunque tampoco represento la belleza. Chabones como yo se cruzan quince por cuadra si se quiere ver. Obvio que, hoy por hoy, que estoy en la televisión, me conocen y a veces con onda me gritan:’te parto todo’. Antes pasaba y las minas ni me miraban", contó.

"Para mí hacer de galán es más difícil que ponerse en la piel de Shakespeare. Uno se acostumbra porque en los últimos veinte trabajos hice del chabón que las tiene a todas y la pone siempre, pero no son cómodas las escenas de sexo ni mantener esa figura", reveló el actor, que este año anunció su separación de Julieta Zylberberg, madre de su hijo Luis Ernesto. "Es un laburo; te matás en el gimnasio, entrenás, hacés fierros y dieta. Ya llegará la hora de los galanes con panza, ¡queremos tener rollos en paz, sin tanta competencia! Mi personaje gana por el lado de la comida pero en la vida yo lo supero porque soy más simpático", finalizó