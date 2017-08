Adriana Nano, una arquitecta de música y canciones

05/08/2017 -

Adriana Nano es arquitecta de profesión, pero su vida es el canto. Comenzó a cantar en forma profesional a fines de los 90, pero "canto de toda la vida" dijo la cantautora que cuenta con 10 discos editados y, para el año próximo, prepara un nuevo material.

"Hace 20 años que canto profesionalmente, tengo 10 discos editados como solista, fui nominada a los Grammy latinos dos veces como mejor álbum de tango y cuatro veces a los Gardel, en Buenos Aires dentro del rubro tango y también folclore", señaló Nano. Es autora, compositora, intérprete, cantante y "de alguna manera soy también la que armo todos mis discos si bien están las compañías con las que trabajo que son Emi, Epsa y ahora S music que comercializa con Sony", contó.

El canto, y en especial, el tango, la llevó a diversos escenarios del mundo. "He viajado llevando mi música y canto a muchos países de Europa, pero también de América, he estado en escenarios de Paraguay, Chile, Uruguay, en Singapur y no hace mucho en China, en Shangai, por los 50 años de la embajada argentina en Shangai y en varios lugares. Pero siempre, los planes son seguir componiendo y armando nuevos discos, siempre con proyectos para seguir en carrera".

Para el año próximo, está en la etapa de producción de un nuevo disco. El anterior, "Bosque", consolidó los frutos de una carrera prolífica en experiencias y en sonidos.

"Los dos últimos discos tienen repertorio entre letra y música de mi autoría, Bosque fue el último y el anterior Casualidades, pero también hice un disco que se llamó Diciembre, para fin de año, en el que cantamos con varios niños temas navideños y algunos infantiles y seguimos cantando", indicó.

La última actuación de Nano fue en la Usina del Arte y la música y el canto la tendrán como protagonista en los próximos meses. La cantante abrió una fan page www.adrianana no.com.ar "donde siempre estoy poniendo los lugares donde voy a actuar", comentó.