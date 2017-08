Esteban Lamothe cosecha amores en cada nuevo trabajo

05/08/2017 -

Esteban Lamothe vuelve a enfrentar rumores de un affaire con una compañera de trabajo. Como ya le sucedió el año pasado, cuando protagonizaba Educando a Nina (Telefé) y se lo relacionó con Griselda Siciliani, ahora las versiones indican que estaría saliendo con Natalie Pérez.

Esteban y Natalie protagonizan "Las Estrellas" (El Trece) la novela que todas las noches cosecha un muy buen promedio de rating. En medio del éxito, surgió el rumor.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Watt el galán explicó que entiende que esa información surge de lo bien que le está yendo a la tira. "Eso sólo sucede cuando a la novela le va bien. Si le va mal, no te llama ni tu vieja. En cambio, cuando tiene éxito empiezan a inventar que estás de novio con la protagonista. Es parte de la movida. Si no te gusta andate a hacer una obra de teatro al bosque", analizó.

Pero este año el rumor tomó más fuerza ya que el galán esta separado de Julieta Zylberberg. El año pasado, cuando se conoció el supuesto romance con Siciliani, seguía en pareja y quizás eso ayudó a desestabilizar la relación de diez años y un hijo con la actriz.

Ya que, meses más tarde de la noticia, Lamothe se separó y Siciliani también finalizó su relación con Adrián Suar.

Ahora también tanto Lamothe como Pérez desmintieron el rumor. Ella por medio de una elocuente foto en Instagram con su actual pareja.

Sobre la fama, el actor explicó tenerla súper clara: "Me lo tomo con calma. Cuando te volvés una persona totalmente pública por trabajar en una novela, lo mejor es dejar en claro que no te interesa formar parte de eso. Pero al mismo tiempo ser agradable con los programas o medios de espectáculos. No hablar no me parece la opción adecuada porque te siguen eternamente. Enojarme tampoco porque los periodistas están trabajando igual que yo. Por ahora no tuve problemas con nadie. Aunque no es lo que más me gusta. La fama en sí misma, que te conozcan en la calle, no me va. Lo mismo con los eventos. Si voy es porque me pagan, sino me quedo en mi casa. Porque gracias a dios no necesito ir a que me saquen fotos para figurar".