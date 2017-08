Sol Pérez decepcionó en el reggaetón: "Me cuesta el perreo"

Hoy 11:10 -

Sol Pérez y Fernando Bertona bailaron Borro Cassette de Maluma en la gala de reggaetón. Recorrieron la pista de una gran manera pero, según dos de los jurados, les faltó calentura.

Había mucha expectativa en esta pareja hot del Bailando. Sin embargo, les faltó "toqueteo" y la votación fue algo rara. Por un lado, Moria y Pampita quedaron chochas. Por el otro, los varones del estrado se sintieron decepcionados.

Ángel de Brito expresó: "Es un trío que me gusta mucho pero esta vez no me gustó. Me decepcionó. Se nota que le pusieron onda pero a vos no te salía, Sol. El perreo no te salió, no me gustó", y puso 3.

Carolina Ardohain añadió: "A mí sí me gustó mucho, en cada ritmo se ve su evolución. Bailás muy bien, están conectados. Ya verán el puntaje".

A La One sí le gustó: "Me alegro mucho que estés acá Sol. Me encantó, veo que todo fluye entre ustedes. Vos Sol, tenés muchos más atributos que tu cola. Yo entiendo que el perreo da para eso, pero no abusemos de la cola de esta chica. Estás bailando como profesional. El crecimiento es impresionante. Vos, Bertona, sos todoterreno. Mi puntaje es un 9".

Marcelo Polino sentenció: "Fue una gran decepción total. Son la pareja sexy del Bailando, queríamos que la rompieran. La vemos desnuda en las redes y acá tiene miedo de perrear. Ni siquiera hubo toqueteo. Le pedirían que lo hagan de nuevo, como que no vinieron hoy", ¡y les puso un 0!

Marcelo Tinelli confesó que también esperó un poco más y Sol Pérez se sorprendió al escucharlo. "Vamos a mejorar, le pusimos lo mejor. Ensayamos mucho y vinimos con ganas", contestó.