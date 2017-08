Jey Mammón y un reggatón para el olvido: hizo apenas ocho puntos

Fotos

El baile de Jey.

Hoy 11:25 -

Jey Mammón fue el encargado de cerrar la primera noche del reggaetón y se llevó las peores calificaciones: sólo 8 puntos con dos ceros incluidos.

Cuando ingresó el humorista junto a su compañera Laura Oliva, Marcelo Tinelli se quejó del vestuario: "Tiene que ser un ritmo caliente. Todos se están cuidando la ropa, no mostrar mucho... acá hay que jugársela... El reggaetón es uno de los ritmos calientes calientes del año", expresó.

Luego del baile al ritmo de "Súbeme la radio" de Enrique Iglesias, el jurado fue contundente. Ángel de Brito les puso un 0 y explicó: "No me gustó nada. No vi calentura ni sensualidad. No te podés reír mientras bailás, Jey”.

Pampita, con el voto secreto dijo que le falta mucho más del humorista y destacó a su compañera. Moria dijo que el baile le pareció audaz y felicitó a Jey por "tocar más".

Por su parte, Polino los invitó directo a hacerlo de nuevo: “Esto parece la fiesta de la nieve. Vinieron más vestidos que nunca. No me gustó nada”.