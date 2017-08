Deck se despidió de sus vacaciones y vuelve al trabajo

Fotos Gabriel Deck,

Hoy 14:04 -

Dos semanas de compartir con sus seres queridos y amigos, se terminan para este gran jugador y figura nacional que se abrió al plano internacional en poco tiempo. Ahora es tiempo de sumarse mañana a los entrenamientos del seleccionado argentino de mayores que dirige el entrenador Sergio Hernández, de cara a la Copa América.

Tuve un año excelente en los deportivos y personal. Estoy muy contento por todo lo que viene pasando. Disfruté el poco tiempo que tuve para descansar en especial con mi familia y amigos. Solo pienso en los dos años que tengo de contrato con San Lorenzo y obtener lo mejor en todo lo que se viene. Me siento muy cómodo en el club y por el trato que nos da Marcelo (Tinelli) y todos los dirigentes como también los demás integrantes del plantel.

Me alegro mucho que en nuestro pueblo, se apoye a la práctica del básquet, desde donde seguramente saldrán buenos valores. Agradezco a todos los que me siguen y me apoyan con sus mensajes en las redes sociales.

Es hora de retornar, y todo tiene su final, se me terminan las vacaciones, hubiese querido que sea un poco más, pero; a los compromisos hay que asumirlos y cumplirlos para llegar a los objetivos; se despidió “El Tortu” con su humildad de siempre.

SUERTE CAMPEÓN!!!!