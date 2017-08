Jornada de capacitación para emprendedores

06/08/2017 - El martes 8 de agosto en la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero (CCI) se realizará un Encuentro de Financiamiento para Pymes y Emprendedores bajo el lema “Animate a emprender, invertí en tu Mipyme” organizado por la entidad que nuclea a los comerciantes santiagueños junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El encuentro está previsto desde las 15.30. Participarán por parte de Came Incuba, la Lic. Carolina Marceca, junto a referentes de Came Joven. En las charlas previstas se abordarán temas como qué es Came Incuba y qué servicios brinda a emprendedores. Asimismo, un consultor en planes de negocios y coaching para emprendedores disertará sobre comunicación efectiva, confección de video para presentar al Ministerio de Producción de la Nación. En la misma jornada, está prevista la disertación del segundo módulo de la Confección del Plan de Negocios, Cronograma de Inversiones para presentación del Plan ante el Programa PAC Emprendedores del Ministerio de Producción de la Nación. Además, se hará la presentación de las herramientas de financiamiento vigentes para Mipymes Información sobre el apoyo, asesoramiento y acompañamiento desde Came. Por último, se hará un taller de trabajo concreto con el Emprendedor / Pyme para que comience con la solicitud de su Aporte No Reembolsable o Crédito. l