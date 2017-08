Dujovne dijo que la inflación está en baja, pero reconoció como “difícil” la meta del 17%

06/08/2017 - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “la inflación está bajando” aunque “es difícil que se llegue a la meta” de 17 por ciento prevista para este año y afirmó que en 2019 “va a ser de un dígito”. El funcionario también consideró que “lo que está en el centro de la política económica del Gobierno no es el dólar, es la inflación”, por lo que el Ejecutivo “decide generar sus intervenciones cuando percibe que el movimiento del tipo de cambio es exagerado y puede comprometer sus objetivos antiinflacionarios”. Dujovne enfatizó que el crecimiento económico “llegó para quedarse”, pero reconoció que “no llegó a todos” porque “es un proceso acumulativo” y “uno todavía viene con capacidad ociosa en la industria y con el empleo no creciendo tan fuerte”. Señaló que este crecimiento “está anclado en raíces muy sólidas” ya que, puntualizó, “Argentina está creciendo sin que usemos el tipo de cambio para fijar los precios; sin dejar de hacer las correcciones que había que hacer en las tarifas de los servicios públicos, y es un crecimiento que está liderado por la inversión”. “Buena parte de los problemas que tuvimos en 2016, en el que tuvimos que enfrentar el fin de ciclo del deterioro kirchnerista, tuvieron como contrapartida este crecimiento que se está iniciado”, sostuvo. Para el ministro de Hacienda, el Gobierno ha “corregido buena parte de los desequilibrios que ha traído la Argentina hace mucho tiempo”, pero comparó que “es como el auto, está estacionado, pone primera, segunda, tercera, y cuando empieza a tomar velocidad se empieza a notar más”. El funcionario afirmó que “cuando uno mira la apertura sectorial de las cuentas nacionales, de los 15 sectores relevados en el mes de mayo, 13 tenían números positivos”, por lo que enfatizó que “hay que persistir, mantener el rubro y cada vez se va a sentir más”. Tipo de cambio Consultado por los últimos aumentos del dólar, expresó que “lo que tenemos es el mecanismo adecuado, que es el tipo de cambio que flota” y aseguró que “es bastante más competitivo que el que recibimos”. En cuanto a la inflación, el ministro de Hacienda indicó que “aparentemente es difícil llegar a la meta” de 17 por ciento prevista por el Gobierno en el presupuesto de este ano, pero consideró que “es importante tener metas ambiciosas porque eso contribuye a bajar la inflación”. “La sociedad no es zonza y se da cuenta que estamos bajando la inflación, más allá de que cumplamos la meta o fallemos por un par de puntos”, apuntó el funcionario, quien sostuvo que “lo importante es decir la verdad”. En este sentido, resaltó que “la Argentina ha estado muchos años con una inflación que ha estado entre 25 y 30 por ciento, así que ya hay una inercia en las expectativas que hace trabajoso este proceso, pero estamos seguros que en 2019 vamos a llegar a una inflación de un dígito”. Según el funcionario, en julio la inflación “va a estar en dos dígitos e inclusive puede ser un poco menos”, por lo que destacó que “la Argentina está iniciando un proceso largo de crecimiento con baja de la inflación”.l