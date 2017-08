El corretaje inmobiliario en la puesta en valor de una profesion

06/08/2017 - Un título quizás rimbombante o pretencioso, pero para quienes venimos década tras década desarrollando el corretaje inmobiliario y luchando contra quienes menosprecian esta profesión o simplemente la despliegan sin conocimiento, estudio o capacidad, es este un espacio de formidable valor para hacer conocer a la ciudadanía la importancia de tratar con un Corredor Público Inmobiliario Matriculado, tal cual es el título que otorgan las Universidades y los Colegios de cada jurisdicción. No es casualidad que casi permanentemente la justicia actúe contra personajes que adulteran títulos y ejercen ilegalmente una determinada profesión, sino que es una metodología utilizada con el único fin de captar inexpertos inocentes, apropiarse de su dinero y desaparecer, por ello es que los Colegios Profesionales hacen hincapié siempre en tratar con profesionales, no permitir la intrusión y la competencia desleal de quienes carecen de la habilitación pertinente. El Corretaje Inmobiliario no es una profesión tan simple como se piensa. Tener conocimiento del mercado en donde actúa, comprobar la veracidad de la documentación recibida tanto en inmuebles para la venta como para alquiler, acercar a las partes, ser objetivo e imparcial en el trato, mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios o concretar una transacción beneficiosa para los contratantes, implica no sólo conocer aspectos jurídicos de la actividad inmobiliaria sino también desarrollar escenarios financieros que satisfagan los requerimientos de sus clientes y por ende debe conocer el potencial de desarrollo del inmueble para establecer un precio justo. La negociación inmobiliaria es un proceso de búsqueda conjunta de soluciones para satisfacer necesidades y aprovechar oportunidades. Es por eso que el proceso que conduce al traspaso de una propiedad de un cliente a otro, debe ser un procedimiento cristalino, cuyas opciones, puestas sobre la mesa de negociación, sean válidas y beneficiosas para todos los que intervienen en ella.