Estiman una fuga de $500 millones de Misiones a Paraguay por compras

06/08/2017 - Las cámaras de comerciantes y de empresarios de Misiones, además de las autoridades municipales de Posadas, reclamaron a la Nación la reglamentación de la llamada Ley Pyme, a fin de frenar la fuga estimada en unos 500 millones de pesos mensuales hacia Paraguay por compras en el vecino país. El reclamo, que se remonta a mediados del año pasado, se reactivó recientemente frente a la posibilidad de que en Mendoza se declare una zona franca frente a las asimetrías con el comercio de Chile, similar al cuadro entre Misiones y su vecino. Las consecuencias de las diferencias cambiarias se manifestaron en el cierre de unos 300 comercios en Posadas y la pérdida de puestos de trabajo, pero el dato preocupante fue revelado por el intendente, Joaquín Losada, quien dijo que “unos 500 millones se fugan mensualmente al Paraguay”. Con respecto a las posibilidades de atenuar los efectos del desigual intercambio fronterizo, Losada dijo que “hace más de un año está aprobada la Ley Pyme que nos podría dar una herramienta para paliar las asimetrías, pero todavía no podemos conseguir que sea reglamentada, a pesar de que hace un año que golpeo puertas para que nos escuchen”, dijo. La norma mencionada, conocida como “Programa de recuperaciónproductiva”, prevé en su artículo 10 la implementación de”programas tendientes a compensar a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en las zonas de frontera”. En especial apunta a compensar situaciones creadas por “por asimetrías y desequilibrios económicos provocados por razones de competitividad con países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas”. La Ley Pyme, cuyo artículo 10 todavía no fue reglamentado, podría atenuar la situación planteada entre Misiones y Paraguay, pero según el intendente de Posadas, “salvo (el ministrodel Interior, Rogelio) Frigerio los funcionarios nacionales que pasaron no nos comprendieron”. Agregó que en respuesta al reclamo “nos dijeron que las asimetrías responden a que los misioneros no somos competitivos”, tras lo cual se preguntó: “entonces qué pasa con los colectivos que llegan de otras provincias a hacer compras a Encarnación”. l