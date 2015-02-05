CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 6 de Agosto 2017
A LAS 15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
Hoy 21:16 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 NICK JR.
09.30 LOS SIMPSONS
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ? (CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.15 COMEDY CENTRAL STAND UP
00.45 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
17.00 COCINEROS ARGENTINOS
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
22.00 ÉL ME NOMBRÓ MALALA
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ANIMALANDIA
17.30 BÁSQUET CAPITALINA
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ALTO CONTRASTE
21.00 ANIMADORES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 CRÓNICAS DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
23.30 BÁSQUET POR EL 14: PATAGONIA VS. VILLA MERCEDES (FEM)
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
08.18 SCOOBY-DOO! MISTERIO EN LA LUCHA LIBRE
10.03 LOCA POR LAS COMPRAS
12.08 LOCOS POR LAS NUECES
01.54 DRAGON BALL Z. LA BATALLA DE LOS DIOSES
03.40 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
05.59 ESPEJITO, ESPEJITO
08.06 REGRESO DEL TODOPODEROSO
10.00 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS
09.42 LA NIÑERA
10.08 TIEMPO DE VALIENTES
12.01 LA PEQUEÑA PÍCARA
13.59 HAIRSPRAY
16.07 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
18.45 LÍMITE VERTICAL
21.00 GLADIADOR
23.53 LOS GRITOS DEL SILENCIO
TNT
07.49 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
10.07 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
12.05 RALPH, EL DEMOLEDOR
13.57 MONSTERS UNIVERSITY
16.00 LA PELEA DE MI VIDA
18.01 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
19.42 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA. LOS ÁNGELES
22.00 GRAVEDAD
23.47 EL ESCAPE PERFECTO
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, GIRO
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LUNÁTICO
11.00 HOUSE M.D., AVANCES
11.55 FULLSCREEN
12.25 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
15.00 ELEMENTARY, CON LA SOGA AL CUELLO
16.00 ELEMENTARY, DESTRUIDO EN LA VIDA REAL
17.00 GRIMM, AMOR CIEGO
18.00 EL ATAQUE
20.40 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
23.50 CÓDIGO SOMBRA. JACK RYAN
STUDIO UNIVERSAL
12.30 LITTLE WOMEN
13.10 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
13.30 DAVID TUTERA
14.30 LITTLE WOMEN
15.00 FULLSCREEN
15.30 FINDING MY FATHER
15.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10 DÍAS
16.30 MY FIRST HOME, CHICAGO
17.30 AUSTRALIA’S CHEAPEST WEDDINGS
18.00 SOLTERO EN CASA
18.30 STYLE SQUAD
19.30 GIULIANA & BILL
20.00 ED TV
20.30 HOW DO I LOOK?
21.30 VIRTUALLY IN LOVE
22.30 HOW’D YOU GET SO RICH?
22.35 EL CLUB DE LOS CINCO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 20, “CASA VALENTINA”, CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN VENA.
+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON PETECO, “LOS CARABAJAL”, CUTI Y ROBERTO, Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3 (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 06/08 -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años) 06/08 -09/08-21:00 (Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/08- 14:10 (Cast) 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 06/08 -09/08- 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
06/08-15:20 (Cast) 17:30 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCION, CÓMIC (+ 13 años)
HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA (2D):
TERROR (+ 13 años)
06/08 -09/08-22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/08- 15:15 (Cast) 17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
06/08 -09/08 -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
06/08 -14:00 (cast) 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
06/08 -09/08- 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público
CASTELL. (Todos los días) Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017)
18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años
CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DUNKERQUE Apta 13 años con reserva CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA ESTRENO Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65