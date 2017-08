Letras Santiagueñas

Hoy 22:11 -

POESÍA DE DARDO DEL VALLE GÓMEZ





Su prolífica obra encierra el amor por su tierra. La fortaleza de su mensaje fue tomada y convertida en canción por autores como Mercedes Sosa, “Peteco” Carabajal y Motta Luna.

Gritos ancestrales cobraron vigor en su pluma. Voces acalladas por el tiempo recobraron ese mensaje esperanzador que caracterizó la poesía de este hombre simple pero profundo.

En De tierra somos, otra de sus obras literarias, plasma con creces sus inquietudes y sus expresiones sentidas.

TIEMPO DE AMAR

Niña, cabellos como el trigal.

ojos color verdemar.

Soy la sombra

que irá tras tus pasos,

esperando el tiempo de amar





Sueño, beber de tus labios miel,

hasta embriagarme de amor.

Si el destino

me lleva muy lejos,

mi recuerdo estará junto a vos.





Flores, del tiempo primaveral,

ya nunca podrán borrar,

tu imagen

que vive en mis sueños

porque te espero para enamorar.





Canto, aunque me mate el dolor,

porque no quiero llorar.

Andaré

acunando recuerdos

al olvido no quiero llegar.





Y si yo vivo en tus sueños,

quiero en tus brazos morir.

Mi llanto mojará tu ausencia,

tu olvido recuerdo será para mí.

Mi corazón malherido, niña,

volverá para el tiempo de amar.









Y YA ME VOY...

Y ya me voy con mi canto;

aunque me voy, no me alejo.

Me voy, pero no los dejo,

estaré en un campo santo.





Un túmulo será el manto

la tierra será bosquejo

y las coplas un espejo

como cantando mi canto.





Aquí mis coplas les dejo,

con amor añejo el canto,

embriagado ya de viejo.





Ebrio de muerte me alejo,

he de volver con mi canto

en cada copla que dejo.





NO, NO SOY POETA…

No. No soy poeta,

apenas si soy

un artesano,

conozco la copla

de mi pueblo

y la sed caliente

del verano…





No. No soy poeta,

tengo mi canto

sepultado,

donde un día

murió el monte

y hoy nos mira

un silencio desolado…





No. No soy poeta,

sólo tengo

un pan en cada mano,

es el cáliz

jornalero,

para compartirlo

en canto con mi hermano…





COPLAS INJUSTAS

Ha pasado mucho tiempo,

todo está como si nada.

No se encuentra la verdad

está la carne oliscada…





Hay que buscar la verdad,

ni se quiebra ni se rompe.

El silencio, la mentira,

a la verdad la corrompe…





El juez tiene dos orejas,

con las dos debe escuchar.

La demanda y la otra parte

y la verdad va a encontrar…





No castigar sin razón,

podrán aducir impericia;

tal vez equivocación,

mas pecara de malicia…





Tiene espíritu la ley,

espíritu tiene el Juez.

Más las muertas la tenían,

los criminales tal vez…





Debe triunfar la verdad,

saquemos lo irracional.

Cumplir la ley evidencia

una conducta legal…





Yo no soy el demandado,

tampoco soy demandante.

Ténganme por uno más,

que tanto dolor comparte…





Los padres van en las marchas,

las muertas también caminan.

El pueblo los acompaña,

los cobardes no se animan…





En nombre de mi cultura,

que en la vida encierra todo.

Seamos barro artesano,

mas nunca seamos lodo…