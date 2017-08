Prosigue el Anual 2017 de hockey

06/08/2017 -

Hoy en Old Lions proseguirá la disputa de Torneo Anual Tarjeta Sol con estos duelos. A las 8.20, en Mayores, Lugus HC vs. Círculo SC. A las 9.20, (M) C. Docente vs. Mishqui Mayu HC. 10.20, en (6º) SLTC Blanco jugará con Old Lions Rojo. 11.20, (6º), SLTC Rojo vs. Unión y Juventud. 12.20, CACC vs. Athenas HC. 13.30, en (1º C.) CAER vs. H. Termas. 15, (1º C.) SEHC vs. CACC 16.30, (1º C.) C. Docente vs. Lugus HC. 18 (I.) SLTC vs. Lugus HC "B". 9.30 (I.) SEC Naranja vs. Unión Sur HC.