Fotos Un proyecto que tiene muchas aristas

06/08/2017 -

Comisión de la USR: Pte: Juan Martín Ávila; Vice Alberto Acuña; Secretario Fernando Curet; Tesorero Juan Manzur; Vocales Gustavo Fayet, Joaquín Roger y Durval Scilia.

SÚPER 10: se divide en dos zonas y los clubes que integran son Loreto, Santiago Lawn Tennis Club, Sanavirones, Olímpico, Club Amigos, Clodomira, Old Lions Rugby Club, Unse y Santiago Rugby.

ZONA ASCENSO: Se divide en dos zonas similares y los equipos que forman parte son Campo Gallo, Fernández, Los Juríes, Quimilí, Añatuya B, Olímpico B, La Cañada RC, Termas, Brea Pozo RC y Dorado.

ZONA DESARROLLO: cada 15 días se juega en la modalidad de Encuentro y tiene como protagonistas a equipos de Tintina, Pinto, Pampa, Caraguay, Frías y Monte Quemado. *Circuito Infantil: se designó a Fernando Areal como responsable de desarrollo de Infantiles en la provincia que capacita y organiza cada 21 días Encuentros rotando las sedes, actualmente estamos en el 4º Encuentro. Juntando un promedio de 160 chicos por Encuentro en el interior. Ya se realizaron en los clubes Olímpico, Fernández, Loreto y Nueva Esperanza. n Seleccionados M18: este año se logró el ascenso para la próxima temporada 2018 a la máxima categoría, junto a los principales seleccionados provinciales del país. Corresponde la zona junto a Tucumán, Rosario y Mendoza.

n Seleccionado de Mayores: comenzó el trabajo a fin de participar en el Campeonato Argentino de Mayores. Staff; Gonzalo Leguizamón; Marcelo y Oscar Mühn, Facundo Lima y Pablo Mirolo. Mánager Fernando Cuello, médicos Dres. Virginia Rafael y Hugo García. Fixture: 4/11 de local vs. Chubut; 11/11 de local vs San Juan; 18/11 de visitante vs. Austral; 25/11 de local vs. Oeste y 02/12 de visitante vs. Alto Valle. v La Unión actualmente tiene una población de 1527 jugadores competitivos superando el fichaje del año pasado y continuando con su crecimiento; en infantiles 740 y alberga 158 femenino superando año a año el crecimiento. v Este año se sumó al club Olímpico como miembro de U.S.R. ahora ya son 5 los miembros oficiales de la Unión y se busca seguir integrando clubes. v La U.S.R. después de tanto tiempo tiene sede propia donde puede recibir a toda la familia del rugby. v Se completó el mapa de desarrollo en casi todas las ciudades del interior, desarrollando la última ciudad que es Monte Quemado Rugby. Con esto se convierte en la única provincia a nivel nacional con rugby en la mayoría de sus localidades.

n Academia: bajo las órdenes de Alfredo Degano PF Martín Jugo; Gonzalo Leguizamón y Pablo Samalea trabajan semanalmente con jugadores del bloque juvenil y mayores con miras a profundizar o perfeccionar su formación como jugadores, así como también con los jugadores que forman la base de los seleccionados Juveniles y Mayores. Debiendo jugar el partido de vuelta con la Academia de Salta.

n Árbitros: con un trabajo en conjunto con las autoridades de la Comisión de Árbitros Fabián Ibarra y Miguel Agüero, se logró comenzar con las capacitaciones los días lunes a cargos del referente UAR Joaquín Jiménez y principalmente se conformó la Escuela de árbitros que estará a cargo del mismo junto a Fabricio Campos, funcionando los miércoles de 20.30 a 21.30 en la sede de la Unión.

n Femenino cada 15 el circuito rotando sede estamos en el 6 Encuentro, las chicas participan del Regional, y por el crecimiento estén habilitadas al Seven de Paraná. Actualmente hay inscriptas 158 jugadoras.

n Judepro participarán un gran número de clubes de desarrollo en este evento y podrán vivir un evento anual único de puro rugby organizado con deporte de la provincia y USR, Camadas 2000 y 2001 el 9 de agosto, siendo calificativos a Nivel Nacional en Mar del Plata. n Torneo Regional Juvenil: Se viene realizando exitosamente el mismo y trabajando en conjunto con las Uniones de Salta y Jujuy en la organización y fiscalización del mismo.