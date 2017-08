Gatlin "voló" en la despedida de Bolt

Fotos GESTO. Gatlin derrotó a Bolt en su despedida y al finalizar la prueba, lo homenajeó con una reverencia que quedará en la historia.

06/08/2017 -

El jamaiquino Usain Bolt, múltiple campeón ecumémico y ganador de ocho medallas olímpicas, obtuvo hoy la medalla de bronce en la final de 100 metros, que ganó el estadounidense Justin Gatlin, de 35 años, en la segunda jornada del Mundial de Atletismo de mayores, de Londres.

Bolt, de 30 años, terminó tercero con una marca de 9s95/100 en la última prueba de 100 de su carrrera, mientras que Gatlin ganó con un tiempo de 9s92/100 (su mejor marca del año) y segundo quedó su compatriota Christian Coleman, de 21 años, (9s94/100).

Previamente, en la tercera semifinal, Bolt quedó en el segundo puesto con un tiempo de 9s98/100, que ganó Coleman con una centésima menos, y el vienes pasado ganó la serie eliminatoria con un registro de 10s07/100.

Gatlin, reveló que Bolt lo felicitó tras la carrera. "Es todo tan irreal. Usain consiguió tanto en nuestro deporte que inspiró a otros como Coleman para competir. Me dijo: felicidades, te lo has merecido. Él sabe bien lo mucho que he trabajado para esto", comentó Gatlin.