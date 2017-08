Se multiplican las consultas por conjuntivitis y se atribuyen a la inusual temperatura

Fotos CARACTERÍSTICAS. La patología afecta a niños y grandes y puede ocasionar lesiones.

En los últimos días, los consultorios oftalmológicos de la ciudad Capital registraron un marcado incremento de asistencia a pacientes con conjuntivitis, y los profesionales del área le atribuyen la situación al inusual estado del tiempo. Remarcaron que el calor, el viento en pleno invierno y los pocos días fríos contribuyeron a que la patología sea una amenaza no sólo para los niños, sino también para los adultos. "Sin llegar a ser una epidemia, estamos registrando picos de aparición en los últimos días. Son muchos los casos de conjuntivitis que estamos asistiendo y tienen la característica de ser violenta, por lo que observamos", dicen los profesionales.

El estado del tiempo, el cambio de temperatura, la aparición de los vientos han ocasionado los picos de consultas en las últimas semanas en la provincia.

Tal como habían indicado los especialistas, "mientras no haya varios días de frío y el tiempo siga como hasta ahora, alternando las bajas temperaturas con el calor, con vientos fuertes no terminarán de desaparecer los casos, porque son muy resistentes a los antibióticos, lo que hace que haya un remanente de casos de conjuntivitis. Antes no era muy común que aparezcan los casos en esta época. Ahora sorprende".

Indicaron además que el incremento de consultas ha originado sorpresa entre los profesionales oftalmológos porque hay muchísimos casos de conjuntivitis aun en invierno, y además son muy violentos porque tienen que ver con la caída de las defensas, ‘y como hubo días de mucho calor, las causas de la patología no terminaron de desaparecer. La conjuntivitis en las últimas semanas no ha distinguido edades, porque ataca tanto a niños como a los adultos".