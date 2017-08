Macri negó que estuviera previsto encararse una reforma previsional

Fotos POSTURA. "No hay ningún proyecto de reforma jubilatoria", dijo el jefe de Estado, y lanzó duras críticas contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

06/08/2017 -

El presidente Mauricio Macri negó que existiera un proyecto de reforma previsional, versión que atribuyó "a la campaña del miedo del kirchnerismo", y contestó a Cristina Kirchner al sostener que "debe seguir teniendo un Indec que le hace Moreno para que no tenga nostalgia o abstinencia".

También sostuvo que se están entregando dos créditos hipotecarios por minuto y que serán uno por minuto cuando baje la inflación, y prometió llegar a las elecciones con "la menor inflación de la Argentina en nueve años".

El Presidente pidió en una entrevista con Radio Nacional terminar con la ‘campaña del miedo’ del kirchnerismo: "No hay ningún proyecto de reforma jubilatoria y, además, en la ley de Reparación Histórica se establece una comisión de notables que deben presentar una propuesta para un nuevo sistema jubilatorio, pero en el marco del Congreso, donde todo será consensuado y debatido", recordó.

Dura crítica

El Presidente agregó tambien: "Veo a los militantes del kirchnerismo y espero poder sacarles ese enojo porque se tira del carro trabajando y no tratando de inventar un relato. Persistir en sostener el error es una de las peores cosas que se pueden hacer. Y acá no se pide que sean infalibles, sino que lo que se necesitan son buenas intenciones", añadió.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de la ex presidenta, que había relativizado la existencia de los ‘brotes verdes’, respondió: "Hay que acostumbrarse a hablar con datos verdaderos. Agarrá los números del Indec y fijate que, después de un mal 2016, la Argentina esta generando empleo. No es una cuestión de hacer chistecitos de ‘brotes verdes en el jardín de tu casa’. Hay brotes verdes o no, son datos de la realidad. Eso no significa que todos los argentinos hayan tomado contacto con el crecimiento que hay en el país", dijo y afirmó: "Ella debe seguir teniendo un Indec que le hace Moreno para que no tenga nostalgia o abstinencia", planteó el jefe de Estado.