Joven mujer revisó el celular de su marido y descubrió algo horroroso

06/08/2017 -

Casi al borde de lo increíble, un insólito caso de abuso sexual fue descubierto en el Reino Unido y el hombre ya está preso y condenado a nueve años de prisión.

La víctima protagonista es una mujer británica, que aprovechó que su marido había dejado olvidado su celular en la casa, lo revisó y descubrió que el acusado había estado teniendo sexo con ella mientras dormía desde septiembre de 2016. ‘Se trata de una violación, no de relaciones consentidas’, declaró la mujer. El acusado se entregó a la Policía de Reino Unido y reconoció todo.

‘El hombre se olvidó el teléfono cuando fue a trabajar, su mujer lo inspeccionó y encontró videos de cómo su marido la abusó reiteradas veces mientras ella dormía’, señalan medios internacionales.

Ante semejante descubrimiento, la esposa inmediatamente lo llamó y le recriminó la situación.

Fuentes del caso indicaron detalles del drama familiar que se destapó, incluso parte del supuesto diálogo. "Acabo de ver videos en tu celular violándome", le habría dicho.

Después de saber que había sido descubierto, el hombre renegó de su descuido con el aparato telefónico, no supo qué decirle a su esposa y decidió su futuro.

Salió hacia la comisaría y le manifestó al oficial que lo recibió: "Tuve sexo con mi esposa. Ella no lo consintió. Lo descubrió y vio los videos que había grabado yo mismo en mi teléfono".

Enseguida se puso en movimiento el andamiaje policial y judicial. La víctima relató que su marido abusó de ella y desde ese día su vida y las de sus hijos "se dio vuelta de manera que no sé cómo terminará. Nunca pensé que sería capaz de hacer lo que hizo. Me engañó por completo. No quiero volver a verlo"’.

Un juez determinó que el acusado ‘lo hizo para su propia satisfacción sexual’ y fue sentenciado a nueve años de prisión.