De primo de Escobar en Narcos, a cazador de terroristas en Six

06/08/2017 -

History estrenó para América Latina la aclamada serie dramática "Six", una historia que en su primera temporada de ocho episodios seguirá de cerca a los miembros del "Team Six" de los "Navy Seals" quienes tienen como misión eliminar a un líder talibán en Afganistán. El actor colombiano Juan Pablo Raba, de reconocida labor en "Narcos", interpreta en "Six" a Ricky "Buddha" Ortiz. En una conferencia de prensa telefónica, de la cual participó EL LIBERAL, habló sobre este nuevo desafío.

Tu personaje tiene un dilema acerca de la amistad y de lo que su familia quiere y necesita. ¿Cómo él carga con esto a lo largo de los episodios?

Mi personaje es constantemente impulsado por dos fuerzas poderosas, dos familias poderosas. Tiene su verdadera familia, con esposa e hijos; y tiene su familia de hermanos, lo que se llama la hermandad. Así que él está constantemente eligiendo cuál de estas dos familias es más importante para él porque tiene que mantenerse concentrado 100% la mayor parte del tiempo. Si no está enfocado en sus hermanos, podría perder su vida o alguien podría morir, y si no está enfocado en la familia todo podría ir al infierno. Ese es el dilema más interesante que estará en Ricky.

En "Six" grabaron escenas de acción en selvas y lugares alejados. ¿Crees que éste es el personaje más difícil en tu carrera como actor?

A nivel físico sí. Probablemente nunca había hecho un personaje así.Primero, cuando hicimos la preparación nos llevaron a un entrenamiento intenso, fue duro, pero además filmar las operaciones militares fue muy pesado. Una de las exigencias de los productores es que llevemos todo el equipamiento real. Usamos chalecos antibalas de verdad, cascos de verdad, y eso pesa unos 30 o 35 kilos, y moverse 15 o 16 horas al día con eso encima se vuelve duro. Fue exigente y a la vez gratificante.

¿Encontraste algo de vos en Buddha?

El de no rendirse. Creo que Buddha y Juan Pablo comparten eso y es no rendirse. No importa cuál sea el obstáculo, vamos a encontrar la forma de pasar y vamos a seguir adelante y lo vamos a lograr. Los dos tienen eso.

En esta parte de tu historia y carrera actoral, ¿qué es más difícil: ¿ser bandido o héroe?

Es un poco más difícil ser héroe. Porque el héroe tiene unos parámetros mucho más estrechos que el bandido. El bandido te permite explorar un poco más y ser un poco más transgresor. Y suele ser más divertido. El héroe tiene una serie de parámetros morales, ideológicos y sociales que la gente está esperando que se cumplan. Y con el bandido es todo lo contrario, la gente está esperando que esos parámetros se rompan permanentemente. Entonces le da más libertad creativa, y es más divertido tal vez.