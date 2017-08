"No me gustan las armas ni las guerras"

06/08/2017 -

Has estado en "El cartel de los sapos" y "Narcos". A diferencia de ellas, ¿qué es lo que te atrapó de "Six"?

Me gusta la complejidad del personaje. Me gusta esto de cómo hacer creíble al guerrero en el campo de batalla y a la vez el marido y el papá tierno y absolutamente común y corriente en la casa. Él siempre buscar las dimensiones de los personajes, somos seres humanos muy dimensionales y eso es lo que más me llama la atención. No tengo ningún tipo de inclinación por lo militar o tal. No me gustan las armas, no me gustan las guerras. Pero sí me interesa la psicología y la disciplina detrás de un soldado, su complejidad y el carácter.