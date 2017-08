06/08/2017 -

Esta producción está basada en hechos reales. ¿En algún punto tuviste la necesidad de tener un acercamiento directo con alguna de estas personas para desarrollar tu papel?

Sí, y somos muy afortunados. Los tenemos permanentemente. Estamos asesorados siempre por tres ex miembros de este equipo, tres ex Navy Seals, y dos de ellos que crecieron además en Seal Team Six. Son muchas las preguntas que surgen. Los momentos que más aprovechamos para hablar con ellos son durante los entrenamientos, por ejemplo. Antes de empezar esta segunda temporada escalamos una montaña durante tres días y en esos momentos ayudó mucho poder hablar con ellos y sentarnos y personalmente preguntarles por sus experiencias, anécdotas, historias, y utilizamos eso para crear nuestros personajes. Fue muy interesante este entrenamiento físico y actoral.