José Quiroga, un cantor que venció a las adversidades

06/08/2017 -

Después de superar un duro trance que le tocó vivir, a consecuencia de un accidente automovilístico, José Quiroga tuvo un regreso triunfal a los escenarios santiagueños. El joven músico, quien también fue víctima de un violento asalto, superó todas esas contingencias y hoy avanza, a pasos firmes y con su fuerte convicción por la música, a reconquistar escenarios y a conquistar otros espacios con su música, el canto nativo, la expresión de su amada tierra, Santiago del Estero. "Me costó mucho volver a cantar. Por suerte estoy cantando y con alegría, por estar vivo y por poder seguir haciendo lo que más me gusta. En el tiempo que estuve convaleciente, pude escribir canciones. Esas son las que presentó en los reencuentros con amigos, a quienes estoy agradecido por el apoyo que me brindan", dijo.