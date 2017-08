La ansiedad de un padre "baboso" por convertirse en abuelo

06/08/2017 -

"Me encantaría ser abuelo", reveló Darín. Aunque aseguró que está ansioso por tener un nieto, explicó: "No quiero meterle presión a mis hijos, lo único que quiero es que sean felices. Si quieren traer hijos al mundo me parece maravilloso, sus vidas van a cambiar considerablemente, quiero que lo sepan". En referencia a sus hijos "Chino" y Clara, a Darín se le cayó la baba. "Mis hijos son gente maravillosa, son sensibles, sus amigos los adoran, tienen una serie de cosas que tanto a su madre como a mí nos llenan de orgullo porque se convirtieron en personas de bien", expresó. "Los chicos tienen no sólo un nivel de información que nosotros no teníamos a su edad, sino que además tienen herramientas hoy en día muy veloces de constatación y comprobación de teorías. Vos decís una cosa, das una fecha o un nombre y ellos te dicen: ‘Esperá un segundito, lo googleo’, y se terminó la discusión ahí. Hoy te tapan la boca googleándote cualquier cosa".

Luego de que su hijo negara parecerse a su padre en su juventud, decidió no caer en comparaciones y destacó que "es un hábil declarante y sabe cómo manejarse".