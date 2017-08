La corrupción y el liderazgo, según Ricardo Darín

06/08/2017 -

Ricardo Darín estará de estreno el próximo jueves 17 cuando llegue a los cines, inclusive los de Santiago y La Banda, "La Cordillera" donde se pone en la piel de Hernán Blanco, el presidente de un país latinoamericano que emprende un viaje fundamental para su liderazgo político hacia una cumbre en Chile, pero las cosas no le serán fáciles. Un escándalo de corrupción que involucra a su hija (Dolores Fonzi), con quien tiene una conflictiva relación, podría ponerlo en riesgo.

Al ser consultado en la conferencia de prensa donde se presentó oficialmente la película sobre qué instaría a hacer a los políticos si tuviera el poder de su personaje, explicó: "Les propondría toda la transparencia posible, un gran esfuerzo de una mirada hacia adentro, buscar el gen que los llevó a intentar fijarse solamente en el bien común. Y a no olvidar en ningún momento la sensibilidad ciudadana".

Y cuando le pidieron que hable de Blanco, destacó: "Este personaje empieza la historia caminando en la cuerda floja, no tiene un gran respaldo político ni de la crítica periodística; es un tipo que necesita reforzar, solidificar su gestión".

Si vamos a lo cotidiano, ¿dónde te permitís un pequeño margen de corrupción? ¿El gol de Maradona a los ingleses? ¿El celular en el auto?

No, la relación de una máquina que pesa una tonelada y media conducida por personas que desconozco, las sendas peatonales y la desculturización y falta de educación vial que tenemos en nuestro país es algo que me preocupa específicamente, a lo que estoy muy atento y son cosas que no cometo. Soy de los que paran en la senda peatonal, que permite que cruce la gente. He notado que muchos no cruzan, miran para el costado a ver si hay un semáforo, porque no pueden creer que alguien haya parado. Lucho desde que tengo uso de razón contra la violencia, sobre todo contra la mía.

¿Fuera del celular en el auto hay algo con lo que te permitas correr el margen un poquito?

Yo no soy un santo. No soy un santo ni lo quiero ser. Seguramente debe haber cuestiones mías personales o de mi vida privada. Te quiero aclarar que para ser respetuoso y educado no hace falta ser estrictamente duro e intransigente, se trata de una cuestión de sentido común y de pensar en los demás, de la misma forma en que pretendés que los demás piensen en vos.