CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Agosto 2017

A LAS 15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

07/08/2017 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA

MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA

EDICIÓN

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINÚA)

23.00 EL SULTÀN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA. 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO

NACIONAL

17.55 ÁFRICA SALVAJE

EL TRECE

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN

15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN

SANTIAGO vs. GÜEMES

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CUATRO GUITARRAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET POR EL 14:

PATAGONIA VS. V. MERCEDES (FEM)

20.00 OTRA CANCHA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS

DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN

PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA

DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 DEPORTE EXPRESS

CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

EDICIÓN CENTRAL

PELÍCULAS

CINEMAX

12.20 RED DE MENTIRAS

02.57 MOMENTO CRÍTICO

05.39 UN DIOS SALVAJE

07.17 LOS 101 DÁLMATAS

09.17 RICKY RICÓN

11.10 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

13.04 PEQUEÑOS AVIADORES

13.10 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE

VENGANZA

16.58 EL LABERINTO

DEL FAUNO

19.17 FESTIVAL DE CINE

DE CANNES 2017

19.45 HERMOSAS CRIATURAS

22.14 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

TNT

03.08 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?

05.01 TNT BUZZ

06.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS

07.41 TNT BUZZ

08.47 PEARL HARBOR

11.56 SUPERMAN

REGRESA

14.43 EL EJECUTOR

16.19 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA.

LOS ÁNGELES

18.22 GRAVEDAD

20.06 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 LA ESTAFA MAESTRA

00.05 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?

01.59 300

TCM

02.32 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF (TEMPORADA 3)

06.46 ALF (TEMPORADA 2)

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.04 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 HAIRSPRAY

11.25 EMBRIAGADO

DE AMOR

13.07 CUENTA CONMIGO

14.48 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

17.24 GLADIADOR

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 CORAZÓN SALVAJE

23.22 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE

SPACE

00.12 MATAR O MORIR

01.54 DRÁCULA, DE BRAM STOKER

04.03 MASACRE EN LA

CÁRCEL 13

06.51 ESCAPE DE LOS ÁNGELES

08.42 LA ÚLTIMA FORTALEZA

11.13 MEDIO MUERTO

13.08 CONDENA BRUTAL

15.18 CON AIR. RIESGO

EN EL AIRE

17.27 UN JUEGO VS. EL DESTINO

20.01 MÁXIMA CONDENA

22.00 VENGANZA EN LA PRISIÓN

23.42 MASACRE EN LA CARCEL 13

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 10, A LAS 22, RECITAL

EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, UNA OBRA DE

GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA

GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO

DE ORO”.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL

CARABAJALAZO” CON “PETECO”,

“LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y

ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,

“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A

LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL

ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE

LOS RECITALES ORGANIZADOS

POR SADAIC CONJUNTAMENTE

CON LA MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO

OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR

DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO

BAMBOLÉ.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) HASTA

EL 09/08-21:00

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 14:10 (Cast) 16:25 (Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 09/08- 18:40 (Cast) 21:30

(Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

HOY-15:20 (Cast) 17:30 (Cast)

SPIDER-MAN: DE

REGRESO A CASA (2D):

COMIC (+ 13 años) HOY AL 09/08-

19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLA

(2D): TERROR (+ 13 años) HASTA

EL 09/08-22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY- 15:15 (Cast) 17:40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)

HASTA EL 09/08 -20:00 (Cast) 22:15

(Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACIÓN (ATP)

14:00 (cast) 16:30 (Cast) 18:30

(Cast)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 09/08- 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP Cast. 2D 17:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP Cast. 2D 16:20 (SOLO DOMINGO

06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS

LOS DÍAS)

TRANSFORMERS: EL

ÚLTIMO CABALLERO Apta 13

años Cast. 2D 16:50 - 22:10 (TODOS

LOS DÍAS)

Cast. 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE Apta 13 años

Cast. 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA Apta

13 años con reserva Cast. 2D 21:30

(TODOS LOS DÍAS)

Cast. 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)

 
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