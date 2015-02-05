CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de Agosto 2017
A LAS 15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
07/08/2017 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA
MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - PRIMERA
EDICIÓN
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINÚA)
23.00 EL SULTÀN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO
NACIONAL
17.55 ÁFRICA SALVAJE
EL TRECE
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7, 1ª EDICIÓN
15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN
SANTIAGO vs. GÜEMES
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CUATRO GUITARRAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET POR EL 14:
PATAGONIA VS. V. MERCEDES (FEM)
20.00 OTRA CANCHA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS
DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA
DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 DEPORTE EXPRESS
CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
12.20 RED DE MENTIRAS
02.57 MOMENTO CRÍTICO
05.39 UN DIOS SALVAJE
07.17 LOS 101 DÁLMATAS
09.17 RICKY RICÓN
11.10 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
13.04 PEQUEÑOS AVIADORES
13.10 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE
VENGANZA
16.58 EL LABERINTO
DEL FAUNO
19.17 FESTIVAL DE CINE
DE CANNES 2017
19.45 HERMOSAS CRIATURAS
22.14 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
TNT
03.08 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?
05.01 TNT BUZZ
06.00 UNA NAVIDAD DE LOCOS
07.41 TNT BUZZ
08.47 PEARL HARBOR
11.56 SUPERMAN
REGRESA
14.43 EL EJECUTOR
16.19 INVASIÓN DEL MUNDO - BATALLA.
LOS ÁNGELES
18.22 GRAVEDAD
20.06 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 LA ESTAFA MAESTRA
00.05 ¿QUIÉNES SON LOS MILLER?
01.59 300
TCM
02.32 EL BOTÍN DE LOS VALIENTES
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF (TEMPORADA 3)
06.46 ALF (TEMPORADA 2)
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.04 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 HAIRSPRAY
11.25 EMBRIAGADO
DE AMOR
13.07 CUENTA CONMIGO
14.48 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
17.24 GLADIADOR
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 CORAZÓN SALVAJE
23.22 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE
SPACE
00.12 MATAR O MORIR
01.54 DRÁCULA, DE BRAM STOKER
04.03 MASACRE EN LA
CÁRCEL 13
06.51 ESCAPE DE LOS ÁNGELES
08.42 LA ÚLTIMA FORTALEZA
11.13 MEDIO MUERTO
13.08 CONDENA BRUTAL
15.18 CON AIR. RIESGO
EN EL AIRE
17.27 UN JUEGO VS. EL DESTINO
20.01 MÁXIMA CONDENA
22.00 VENGANZA EN LA PRISIÓN
23.42 MASACRE EN LA CARCEL 13
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 10, A LAS 22, RECITAL
EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, UNA OBRA DE
GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA
GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO
DE ORO”.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL
CARABAJALAZO” CON “PETECO”,
“LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y
ROBERTO, ROXANA, GRACIELA,
“DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A
LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL
ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE
LOS RECITALES ORGANIZADOS
POR SADAIC CONJUNTAMENTE
CON LA MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO
OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR
DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO
BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY -15:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) HASTA
EL 09/08-21:00
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 14:10 (Cast) 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 09/08- 18:40 (Cast) 21:30
(Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
HOY-15:20 (Cast) 17:30 (Cast)
SPIDER-MAN: DE
REGRESO A CASA (2D):
COMIC (+ 13 años) HOY AL 09/08-
19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA
(2D): TERROR (+ 13 años) HASTA
EL 09/08-22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY- 15:15 (Cast) 17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 13 años)
HASTA EL 09/08 -20:00 (Cast) 22:15
(Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACIÓN (ATP)
14:00 (cast) 16:30 (Cast) 18:30
(Cast)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 09/08- 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP Cast. 2D 17:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP Cast. 2D 16:20 (SOLO DOMINGO
06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS
LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL
ÚLTIMO CABALLERO Apta 13
años Cast. 2D 16:50 - 22:10 (TODOS
LOS DÍAS)
Cast. 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE Apta 13 años
Cast. 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA Apta
13 años con reserva Cast. 2D 21:30
(TODOS LOS DÍAS)
Cast. 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)