Battaglia, en la mira de Independiente Rivadavia

07/08/2017 -

El ex volante de Boca, Sebastián Battaglia se sumó en las últimas horas a la lista de probables candidatos para la conducción técnica de Independiente Rivadavia. Desde la dirigencia del club mendocino anticiparon que hoy definirán al sucesor de Alfredo Berti, que dirigirá a Argentinos.

De esta manera, Battaglia, que aún no debutó como entrenador, se agregó a la nómina de técnicos que se postulan para hacerse cargo del plantel mendocino. También están en la pulseada, dos ex futbolistas que pasaron por el club, Darío Ortiz, y el ex arquero Jorge Vivaldo.