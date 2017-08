River se entrenó con Larrondo y Santos Borré

Fotos ENTRENAMIENTO. River Plate ya prepara el partido revancha ante los paraguayos, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

07/08/2017 -

El delantero de River Plate Marcelo Larrondo, descartado para la revancha de octavos de final por Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay de mañana en el Monumental, se entrenó de manera diferenciada, mientras que el atacante colombiano Rafael Santos Borré trabajó por primera vez con el plantel.

Larrondo, con síndrome meniscal en la rodilla izquierda, no formó parte del entrenamiento porque efectuó ejercicios de recuperación en el predio River Camp de Ezeiza. El ex Tigre y Rosario Central no será parte del cotejo por el máximo certamen continental, en busca de los cuartos de final, con la serie 2-0 a favor del club de Núñez.

Por su parte, Santos Borré, quinta y última incorporación hasta el momento para la presente temporada, tuvo su primer día de trabajo con el resto de sus compañeros.

El ex atacante de Atlético Madrid y Villarreal de España arribó el sábado pasado, se sometió a estudios médicos y hoy estuvo bajo las órdenes del cuerpo técnico.

El equipo para enfrentar a Guaraní aun no está definido. El entrenador Marcelo Gallardo, que ayer no paró formación en cancha, dispondrá hoy de otro día de análisis para determinar la alineación ante los paraguayos donde Germán Lux y Enzo Pérez se perfilan como titulares por Augusto Batalla e Ignacio Scocco, respectivamente, en relación al equipo que ganó en Asunción, con el regreso de Jonatan Maidana por Luciano Lollo.

La probable formación sería con: Lux; Jorge Moreira, Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; y Lucas Alario.

Trabajo

El plantel de River volverá hoy a los entrenamientos, desde las 10, en River Camp, a puertas cerradas.

River Plate recibirá mañana, desde las 21.45, a Guaraní de Paraguay por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores en la serie que tiene 2-0 a su favor y concluirá en el estadio Antonio Liberti.