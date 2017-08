Fotos VISIÓN. Dijo que la elección no condiciona el arribo de inversiones.

07/08/2017 -

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, afirmó que "la primera batalla para conseguir un boom de inversiones es frenar la inflación", al estimar que "9 de 10 potenciales inversores del exterior no vienen a un país con una inflación del 30 por ciento".

"La primera batalla para conseguir un boom de inversiones es frenar la inflación, y lo otro es tener financiamiento, generar los cambios regulatorios que sean necesarios", destacó el funcionario.

En ese marco, el economista dijo que no cree que los inversores no vengan al país por el retorno de la ex presidenta Cristina Fernández a la política.

González Fraga sostuvo en declaraciones a radio El Mundo que "las inversiones toman su tiempo porque hay diversas clases de decisiones" y explicó: "En primer lugar tenemos que entender que tenemos que controlar la inflación. Creo 9 de 10 potenciales inversores del exterior no vienen a un país con una inflación del 30 por ciento".

El economista subrayó que el gobierno, y en especial, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, "pelea" para poder cumplir con la meta inflacionaria estipulada este año con un techo de 17 por ciento.

"(Sturzenegger) dice que él sigue peleando por la meta" enfatizó y consideró que "especular si la logrará o no la logrará corre por cada uno", pero "lo que es importante es que el esfuerzo está puesto ahí en que la inflación sea de 17 por ciento este año".