Para E&R los próximos meses ya tienen un piso elevado

E&R los próximos meses ya tienen un piso elevado

07/08/2017 -

La inflación de los próximos meses "ya tiene un piso elevado" impulsado por los aumentos previstos en los servicios regulados, por lo cual "se descarta que pueda ser cumplida" la meta inflacionaria oficial fijada con un techo de 17 por ciento para este año, advirtió un informe de Economía&Regiones (E&R). De acuerdo con las estimaciones de la consultora, la inflación de julio se ubicó en 2 por ciento, con lo cual la tasa interanual asciende a 22 por ciento. Asimismo, calculó que la inflación núcleo (sin considerar frutas ni verduras estacionales, transporte, comunicaciones, servicios públicos o combustibles) en julio estuvo en 1,8 por ciento, y la interanual llegó a 23,4 por ciento. En este marco, la consultora advirtió que los meses siguientes "no serían fáciles en materia de precios", y que "se descarta que la meta de inflación pueda ser cumplida en 2017". "El cumplimiento de la meta de inflación implicaba que los precios desde julio 17 en adelante crecieran al 0,7 por ciento promedio mensual. Si bien, la canasta alimentaria (0,9 por ciento), siendo lo que más pesa en el índice, se desaceleró respecto el mes anterior (1,13 por ciento) sigue estando muy por encima de lo necesario para cumplir la meta (+0,4 por ciento)", explicó. Respecto de la evolución de la inflación en los próximos meses, señalo que está planeado otro aumento de la Medicina Prepaga para agosto (5 por ciento) y para septiembre (5 por ciento). "Paralelamente, las naftas acumulan 15,8 por ciento, menos que lo planeado (+26 por ciento). No podemos descartar otro aumento en los precios de los combustibles para lo que queda de 2017", analizó. "La inflación general de los meses siguientes ya tiene un piso elevado por (los precios) "regulados". En este escenario, es necesario que el resto de los bienes y servicios (esencialmente alimentos y bebidas) se incremente menos del 0,9 por ciento promedio mensual en lo que resta del año para que la meta sea incumplida por poco y se esté en línea con la meta 2018 (8/12 por ciento). Claramente, una performance que con la actual política monetaria no podrá lograrse", concluyó.