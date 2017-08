En el país, Odebrecht habría pagado más coimas que las que confesó en EE.UU.

Fotos SOSPECHAS. El nuevo jefe de Compliance de Odebrecht, Michael Munro, cree que la cuenta final de los sobornos será mucho más elevada.

07/08/2017 -

El gigante brasileño Odebrecht pagó más coimas en la Argentina de las que admitió ante la Justicia de Estados Unidos.

La cifra oficial que informó en Washington ascendió a u$s 35 millones, pero el verdadero monto ya llega a u$s 42 millones y podría superar los u$s 59 millones.

Según surge de los documentos que durante las últimas semanas, buena parte de lo pagado en sobornos continúa todavía en las sombras.

Según un informe del diario La Nación, la operatoria que desplegó Odebrecht en el país muestra varios rasgos comunes a todos sus proyectos: la participación de "socios locales" con buena llegada al Ministerio de Planificación Federal, la injerencia de lobbistas que se encargaron del dinero negro y el uso intensivo de sociedades offshore para transferir millones desde y hacia paraísos fiscales.

Esos mismos documentos no revelan, sin embargo, cuánto habría sido el dinero pagado en efectivo, valijeros mediante, dentro de la Argentina o en el exterior.

El nuevo jefe de Compliance de Odebrecht, Michael Munro, también cree que la cuenta final de los sobornos será mucho más elevada. "Esos números van a cambiar, no estamos tratando de esconder nada", afirmó Munro. Esa posibilidad se debe, explicó, a que sellaron "en seis meses" el acuerdo con el Departamento de Justicia.

"No tuvimos tiempo para una investigación completa, por lo que acordamos sobre la base de la mejor información disponible en ese momento, la que era correcta y honesta, pero antes de que se completara una revisión completa en esos países", sostuvo Michael Munro.