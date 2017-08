Florencio Randazzo afirmó que la ex presidenta "no expresa el futuro"

Fotos POSICIÓN. Randazzo calificó de "pésima" la gestión del presidente Mauricio Macri y lo definió también de "absolutamente insensible".

El precandidato a senador por el frente Cumplir, Florencio Randazzo, afirmó que la ex presidenta Cristina Fernández "no expresa el futuro", calificó de "pésima" la gestión de Mauricio Macri y a su gobierno lo definió de "absolutamente insensible".

El ex ministro del Interior y Transporte del kirchnerismo fustigó a la ex mandataria, así como también al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, al señalar que conoció "a la Cristina que promocionaba la ley de las Paso, no la que se elegía ella a dedo. Massa eligió otro camino, ni siquiera viene del peronismo".

También, Randazzo dijo tener "muy buenas expectativas para las Paso porque representamos a un espacio de la coherencia".

Dijo que "el kirchnerismo se ha ido achicando, en un momento fue más que el peronismo, porque interpretó la composición social después de la crisis de 2001, pero se fue achicando y terminó representando a La Cámpora. Si pensamos que perdimos fruto de las promesas de Macri, como cree Cristina, en realidad no vamos a corregir ninguno de los errores", concluyó.