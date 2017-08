Para Bullrich, Buenos Aires "fue abandonada hace más de 20 años"

Fotos POSTURA. "Ahora tenés un gobierno que te dice la verdad y busca soluciones concretas", dijo Bullrich.

07/08/2017 -

El precandidato a senador por Cambiemos en Buenos Aires, Esteban Bullrich, denunció que la provincia "hace más de 20 años que fue abandonada", advirtió que "ahora algunos se disfrazan" en la campaña para captar votos y aseguró que una derrota electoral para el oficialismo "generaría alguna traba para la lucha contra las mafias".

"Si le ganamos a la desesperanza y a la idea de que no podemos mejorar, ese es el triunfo que vale", afirmó Bullrich.

El ex ministro de Educación enfatizó que "no tenemos más la idea de que hay un salvador o salvadora que nos va a dar todas las respuestas" y alertó que "no podemos seguir teniendo funcionarios que en lugar de hacer las obras se lleven los recursos a sus casas y lo aprovechen y nos dejen sin los servicios básicos".

Expectativa

Consultado sobre si cree que Cristina Fernández mantiene un piso de votantes, dijo que "fueron muchos años, muchos políticos que dijeron ‘no podés aspirar’, la "inseguridad es una sensación’, ‘tenemos menos pobreza que Alemania’, lo que están diciendo es no me importa tu problema, y no hicieron nada para resolverlo. Ahora tenés un gobierno que te dice la verdad y busca soluciones concretas para problemas concretos, es la gran diferencia", sostuvo.

Luego, el precandidato a senador nacional ahondó que "es importante que tengamos una dirigencia política honesta, es parte del cambio que necesitamos, no podemos seguir teniendo funcionarios que en lugar de hacer las obras se lleven los recursos a sus casas y lo aprovechen y nos dejen sin los servicios básicos", resaltó Esteban Bullrich.