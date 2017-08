Mirtha Legrand atragantó a Adrián Suar: "Me sentí ninguneada"

07/08/2017 -

Mirtha Legrand, fiel a su estilo, no se guardó nada y sacó a la luz frente a Adrián Suar una situación que le había dolido mucho. La "Chiqui" se sintió "ninguneada" cuando en El Trece eligieron a Marcelo Tinelli para grabar con Susana Giménez el spot del "Día del amigo".

La diva aprovechó que Suar estaba en su mesa y frente a cámara le tiró en la cara su "dolor" por no haber sido convocada. Adrián, entre la espada y la pared, explicó cómo se gestó todo. "Se filma el spot y ese día me dije ‘yo la tendría que llamar a Mirtha’. Te lo juro por Dalma y Yanina. Intuí una situación. Diez minutos después, Whatsapp de Mirtha. ‘¿De quién fue la idea, Adriancito?’ No llegué a contestar y aparece un mensaje de seis metros diciendo el dolor que le había causado", relató el director de Programación de El Trece causando la risa de todos los presentes. "Nosotros te amamos en el canal, lo que más me conmueve de vos, a esta altura de tu vida, es que te siguen importando estas cosas". La diva de los almuerzos, por su parte, agregó: "Yo soy mucho más amiga de Susana, somos muy amigas, casi de familia. Pensé que podría haber sido. Pensé SU MAR LE. Por Legrand".