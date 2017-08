Preocupa el posible cierre de Al Yazira en Israel

07/08/2017 -

JERUSALÉN. La Asociación de Prensa Extranjera en Israel (FPA) declaró que la cadena "Al Yazira es un miembro de buena reputación" y que la intención del Gobierno israelí de cerrar sus oficinas es "ciertamente un motivo de preocupación".

"La Asociación de Prensa Extranjera estudiará la decisión de Israel y luego decidirá cómo proceder", explicó en un breve comunicado después de que el ministro de Comunicaciones, Ayoub Kara, anunciara que cerrará el medio de comunicación catarí por "incitación a la violencia".

La Oficina de Prensa del Gobierno (GPO), encargada de las acreditaciones de los profesionales de la comunicación en el país, confirmó a EFE que ha solicitado información de seguridad sobre el personal de Al Yazira y que tomará una decisión "después de haber recibido su opinión".

"De acuerdo con el reglamento de la GPO, las tarjetas de prensa no serán emitidas si el director -después de consultar a los funcionarios de seguridad- cree que la emisión de éstas es susceptible de poner en peligro la seguridad del Estado", declaró en un comunicado el máximo responsable, Nitzan Chen.

"Por lo tanto, me he puesto en contacto con el eslabón de seguridad y he solicitado una opinión profesional con respecto a la red de Al Yazira", añadió el director de la oficina.