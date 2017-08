Luis Novaresio y su fuerte relato sobre un robo que presenció

Fotos Luis Novaresio.

Antes de comenzar con su programa "Debo decir", el periodista Luis Novaresio realizó un fuerte descargo respecto a la inseguridad, luego de haber presenciado un robo, a plena luz del día.

"Pleno Palermo en Honduras y Dorrego, una de la tarde. Yo cruzaba la calle mal, por la mitad de la calle y vi cuatro motos. ¿Sabés que me imaginé?, que eran cuatro motoqueros de estos que salen por ahí, de mi edad. Y en ese momento en que estaba parado ahí en medio de la calle escuche un estruendo impactante y era uno de estos cuatro que destrozaba el vidrio de una camioneta blanca que estaba parada en el semáforo", expresó en su relato.

Luego, dijo que de la impotencia se quedó totalmente paralizado: "Me quede sin poder hacer nada. No grite, no llame a la policía, no intente ayudar al pibe de la camioneta, no filmé. Me di cuenta que al lado mío había cuatro personas más y estábamos igual de paralizados porque al lado, había un tipo armado a la una de la mañana en Palermo".

Finalmente, hizo una reflexión de cómo la inseguridad cambia la forma de ver las cosas: "Todos empezamos a decir lo mismo: 'lo que pasa es que esta zona es peligrosa, no hay que andar con mochilas en el auto, no conviene ir solo'. Empezamos a decir cosas anormales, que es lo que hacemos todos los días y lo que no dijimos es que hay cuatro motos robando en pleno Palermo a la una de la tarde y no apareció nadie".