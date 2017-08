Lady Di sobre su vida sexual con el príncipe Carlos: "Era muy raro"

Fotos Según la princesa, el día de su casamiento fue uno de los peores de su vida.

Hoy 12:22 -

Un polémico documental emitido anoche en Gran Bretaña, mostró grabaciones en las que la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997, confiesa detalles de su vida sentimental y su complicado matrimonio con Carlos de Inglaterra.

A pesar de las presiones por parte de amigos y familiares de Lady Di para evitar la emisión, la cadena británica Channel 4 mantuvo en su programación el documental, elaborado a partir de cintas que la princesa grabó entre 1992 y 1993, durante unas sesiones privadas para mejorar su oratoria.

"Diana: In Her Own Words" ("Diana: En sus propias palabras") revela las dificultades de su relación con Carlos. Según la princesa, el día de su casamiento fue uno de los peores de su vida. Tampoco fueron mejores las relaciones sexuales con su marido. "Bueno, había sexo, sí que lo hubo, pero era raro, muy raro, muy extraño", asegura la princesa.

En una de las grabaciones Lady Di dice que el príncipe no sabía besar y que mantenían relaciones sexuales cada tres semanas, aunque después del nacimiento de su hijo menor, Enrique de Gales, estas eran aún menos frecuentes.

El documental indica que mientras Carlos mantenía una relación extramatrimonial con Camilla Parker -actual duquesa de Cornualles y segunda esposa del heredero al trono-, Diana se veía en secreto con el oficial de la marina británica James Hewitt.

"Cuando le pregunté a Carlos qué demonios hacía esa mujer siempre entre nosotros, me contestó que él se resistía a ser el único príncipe de Gales sin amantes", asegura en las grabaciones.