Fotos Menem no podrá ser candidato a Senador en estas elecciones.

07/08/2017 -

Este lunes se supo que el ex presidente y actual senador, Carlos Menem, no podrá presentarse el próximo domingo en las elecciones primarias representando a La Rioja. La medida, fue comunicada por la Cámara Nacional Electoral que hizo lugar a la impugnación de su precandidatura a senador nacional. En su lugar, entrará el actual ministro de Hacienda riojano, Ricardo Guerra.

De acuerdo a lo informado por fuentes del tribunal a los medios, los camaristas habrían aplicado el antecedente del caso Romeo Feris (2003), quien no asumió su banca por aquel entonces cuando declararan su "incompatibilidad ética".

En aquella causa, la Cámara Electoral había concluido que Feris "no reunía la condición de idoneidad para postularse a senador nacional” porque se trataba de "un ciudadano sobre el que pesan dos sentencias condenatorias de primera instancia por la comisión de delitos tipificados y penados en el título XI del Código Penal, Delitos contra la administración pública, y que incluyen la accesoria de inhabilitación especial perpetua -la que específica e inexorablemente se relaciona con el ejercicio de cargos públicos".

Ahora en el caso de Menem, el tribunal destacó que se presenta una situación similar y que no hay motivos para no aplicar el precedente.

El ex presidente, fue condenado a 7 años de prisión y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por 14 años por la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su gestión en los 90.

El juez con competencia electoral en La Rioja, Daniel Herrera, había rechazado las impugnaciones hacia el ex mandatario, pero este lunes la Cámara Electoral finalmente decidió revocar ese fallo y frenar la candidatura.

La noticia, se conoce a solo seis días de las PASO y tras la polémica que se generó a raíz de los fueros del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Ya en ese entonces, distintos representantes opositores habían reclamado que el oficialismo no había impugnado la candidatura de Menem tras el fallo que lo condenó a la cárcel y la inhabilitación de cargos públicos. Finalmente, presentaron un particular y lograron una sentencia que resulta ser histórica.