La gobernadora presidió un multitudinario plenario del Frente Civico en La Banda

Fotos La gobernadora preside un multitudinario plenario del Frente Civico en La Banda.

Hoy 20:39 -

Acompañada por el referente del Frente Cívico, el senador Gerardo Zamora, el vicegobernador Neder y demás precandidatos a diputados nacionales, la gobernadora dio un mensaje a miles de simpatizantes en el Centro Recreativo.

Tras la emisión de un video con el resumen de la gestión de la mandataria, el vicegobernador Neder comenzó con los discursos, con un reconocimiento a la gobernadora y al senador Zamora. Invitó a la ciudadanía a votar y lanzó criticas al gobierno nacional.

A su turno, la Dra. Claudia de Zamora dijo que "el voto al Frente Cívico es una herramienta para defender los intereses de los santiagueños". Seguidamente remarcó la estabilidad financiera de la provincia en momentos complicados en la economía a nivel nacional .

También apuntó que ello le permite al Estado santiagueño cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, invertir en obras y acciones a favor de los más carenciados.

Al término del acto, dijo a los medios: "Trabajamos todos los días y me van a ver trabajando hasta el último día de mi gestión de gobierno. Eso es lo que tengo para ofrecer: la gestión del día a día y estar al lado del que más necesita. Voy a estar en el lugar que me toque estar, hoy como gobernadora y si el pueblo me da nuevamente su voto de confianza, estaré como diputada nacional trabajando siempre por los intereses de todos los santiagueños".