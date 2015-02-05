CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Agosto 2017
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
Por El Liberal
08/08/2017 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 ELIF
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÈ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 EL SULTÁN
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
17.55 ARABIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 AMISTOSO BOCA - BANFIELD
22.30 OJOS DE VIDEOTAPE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO VS. GÜEMES
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 ANIMALANDIA
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
PELÍCULAS
CINEMAX
07.01 VACACIONES
09.07 MI NOVIA ES UN FANTASMA
11.01 TIERRA DE OSOS
12.46 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
14.35 SOMOS MARSHALL
17.21 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA
19.52 OLIMPO BAJO FUEGO
22.00 EL EJECUTOR
23.51 DAÑO COLATERAL
TCM
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 CUENTA CONMIGO
11.26 LOS BLUES BROTHERS
13.54 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
16.18 SUBAN EL VOLUMEN
18.13 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
TNT
09.14 EL EJECUTOR
10.56 JEFE DE ESTADO
12.43 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
15.51 LA ESTAFA MAESTRA
17.58 LOS INDESTRUCTIBLES
19.52 300
22.00 MONSTERS UNIVERSITY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CURVA DE APRENDIZAJE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA BELLEZA
11.00 HOUSE M.D., ENCERRADOS
12.00 HOUSE M.D., EL CABALLERO MEDIEVAL
12.55 GRIMM, WESEN NATOS
13.45 AMIGOS CON BENEFICIOS
16.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO
17.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN
18.00 GRIMM, EL ARENERO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES DE JUERGA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON
21.00 CHICAGO P.D., SUPUESTO AMIGO
22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR
23.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR
STUDIO UNIVERSAL
09.30 ANNA KARENINA - PARTE 1
10.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
11.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS
11.40 ANNA KARENINA - PARTE 2
12.30 CLEAN HOUSE
13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW
13.55 JUEGO MORTAL
14.30 LITTLE WOMEN
15.45 CIRCUITO CERRADO
16.30 HOW DO I LOOK?
17.45 EL OCASO DE UN ASESINO
18.30 LITTLE WOMEN. LA
19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY
20.00 SE BUSCA
20.30 LITTLE WOMEN
22.20 EL PERFECTO ASESINO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.
FÓRUM
(PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D): ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 09/08 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (3D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 09/08-21:00
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 09/08- 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 09/08- 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)
HOY AL 09/08- 17:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):
COMIC (+ 13 años)
HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA (2D): TERROR (+ 13 años)
HASTA EL 09/08-22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 09/08- 17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
HASTA EL 09/08 -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACION (ATP)
HOY AL 09/08- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
HASTA EL 09/08- 21:00 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo público CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
DUNKERQUE Apta 13 años
CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)