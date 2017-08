CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Agosto 2017

08/08/2017 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ª. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 ELIF

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÈ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 EL SULTÁN

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

17.55 ARABIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 AMISTOSO BOCA - BANFIELD

22.30 OJOS DE VIDEOTAPE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 EL CLÁSICO: UNIÓN SANTIAGO VS. GÜEMES

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 ANIMALANDIA

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

23.30 CRÓNICA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

PELÍCULAS

CINEMAX

07.01 VACACIONES

09.07 MI NOVIA ES UN FANTASMA

11.01 TIERRA DE OSOS

12.46 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

14.35 SOMOS MARSHALL

17.21 EL MAYORDOMO DE LA CASA BLANCA

19.52 OLIMPO BAJO FUEGO

22.00 EL EJECUTOR

23.51 DAÑO COLATERAL

TCM

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 CUENTA CONMIGO

11.26 LOS BLUES BROTHERS

13.54 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

16.18 SUBAN EL VOLUMEN

18.13 ALFIE. EL SEDUCTOR IRRESISTIBLE

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

TNT

09.14 EL EJECUTOR

10.56 JEFE DE ESTADO

12.43 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

15.51 LA ESTAFA MAESTRA

17.58 LOS INDESTRUCTIBLES

19.52 300

22.00 MONSTERS UNIVERSITY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, CURVA DE APRENDIZAJE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, EXTRAÑA BELLEZA

11.00 HOUSE M.D., ENCERRADOS

12.00 HOUSE M.D., EL CABALLERO MEDIEVAL

12.55 GRIMM, WESEN NATOS

13.45 AMIGOS CON BENEFICIOS

16.00 HOUSE M.D., ABIERTO Y CERRADO

17.00 HOUSE M.D., LA ELECCIÓN

18.00 GRIMM, EL ARENERO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, NOCHES DE JUERGA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15, LIBERAR A BENSON

21.00 CHICAGO P.D., SUPUESTO AMIGO

22.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, CÓMO NACE UN VIOLADOR

23.00 KICK-ASS 2. CON UN PAR

STUDIO UNIVERSAL

09.30 ANNA KARENINA - PARTE 1

10.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY

11.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS

11.40 ANNA KARENINA - PARTE 2

12.30 CLEAN HOUSE

13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW

13.55 JUEGO MORTAL

14.30 LITTLE WOMEN

15.45 CIRCUITO CERRADO

16.30 HOW DO I LOOK?

17.45 EL OCASO DE UN ASESINO

18.30 LITTLE WOMEN. LA

19.30 QUEER EYE FOR THE STRAIGHT GUY

20.00 SE BUSCA

20.30 LITTLE WOMEN

22.20 EL PERFECTO ASESINO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE DIVÁN”, UNA OBRA DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, SUBE A ESCENA “LA GRANJA DE ZENÓN Y EL HUEVO DE ORO”.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

+SÁBADO 19, “EL CARABAJALAZO” CON “PETECO”, “LOS CARABAJAL”, “CUTI” Y ROBERTO, ROXANA, GRACIELA, “DEMI”Y ARTISTAS INVITADOS.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+DOMINGO 20 DE AGOSTO, A LAS 15, SE PRESENTARÁ RAÚL ERNESTO DÍAZ, EN EL MARCO DE LOS RECITALES ORGANIZADOS POR SADAIC CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. INTEGRÓ EL GRUPO OCTUBRE, Y FUE FUNDADOR DE LOS QUIJANOS Y DEL GRUPO BAMBOLÉ.

FÓRUM

(PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3(3D): ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 09/08 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO (3D): CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 09/08-21:00

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 09/08- 16:25 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 09/08- 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D): COMEDIA (ATP)

HOY AL 09/08- 17:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):

COMIC (+ 13 años)

HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLA (2D): TERROR (+ 13 años)

HASTA EL 09/08-22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 09/08- 17:40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

HASTA EL 09/08 -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D): ANIMACION (ATP)

HOY AL 09/08- 16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

HASTA EL 09/08- 21:00 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo público CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017) 18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

DUNKERQUE Apta 13 años

CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA Apta 13 años con reserva CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DÍAS)