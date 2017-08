FÚNEBRES | 8 de Agosto de 2017

Hoy 00:31 - FALLECIMIENTOS





- Reinaldo Cruz More

- Mario Cesar Andrade

- María del Carmen Fernández

- Juan Antonio Barraza (La Banda)

- Cristian Baltazar Ibáñez (El Rosario – Dpto. Jiménez)







ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Su esposa Gladys. Sus hijos Evangelina y Mario. Sus nietos María, Patricia, Daiana y Verónica. Sus bisnietos Melany y Kian y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL. 421-9787.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Dios te promete gozo para tu alma, tal vez la circunstancias te llevaron a que estés triste, pero con Jesús estarás feliz, porque el promete darte la victoria. Su esposa Gladis Garbi, sus hijos Evangelina y Mario, su hija política Ana, sus nietas Mary, Patricia, Daiana, Verónica, sus bisnietos Melany y Kian participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Su hermana Olga de Bucci, sus sobrinos Lilián, Yolanda, Clemar, Victoria y Sandra Bucci lo despiden con gran dolor y ruegan resignación para toda la familia.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Acoge en tu paz, Señor Jesús, a nuestro ser querido y conforta a nuestra familia con tu paz y con la esperanza de que algún día nos reuniremos en el cielo en la plenitud del amor. Sus nietos Maxi, Mariana, María, Gustavo, Virginia y su bisnieto Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Su sobrinos Carlos Corvalán y familia; Mercedes Corvalán de Raed y familia; Ida Corvalán de Villa y familia; Elena Corvalán y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos y a su querida hermana Olgui. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleciò el 7/8/17|. Viejito de mi corazón! Tu recuerdo por no tenerte permanecerá en mi para siempre. Seguirás vivo en los corazones de quienes te recordaremos con amor. Su sobrina Yolanda Bucci y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARGAÑARAZ, CAMILA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus tíos Pele y María participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, CAMILA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "No voy a olvidarte, te dije en silencio y es una promesa". Garu Esperguín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARGAÑARAZ, CAMILA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Personal directivo, docente y de Maestranza del Centro Experimental Nº 1 del Centenario participan con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de la docente Aida Argañaraz. Se ruega una oración en su memoria.

ARGAÑARAZ, CAMILA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su padre Cabe Argañaraz, sus hnos Carlos, Candela, Jesús, su abuela Lidia y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 18 cementerio. La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4212787.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. a los 59 años el 7/8/17|. Sus hermanos Rolando y Lea Kolesminen, Cristina y Néstor Giraudo y Liliana y sobrinos; sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos son velados en La Lucila, Prov. de Bs. As. Ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. a los 59 años el 7/8/17|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus primos Nazareno Sgoifo y Adela Pece; Lita Sgoifo y Biro López y sus hijos Marcelo y Victoria Sgoifo, Santiago y Cecilia López y respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA SGOIFO, ELIZABETH ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció en San Isidro - Bs. As. a los 59 años el 7/8/17|. "Yo pongo mi esperanza en Ti, Señor y confío en tu palabra". Sus primos hermanos Guido, Gabriel, María del Valle, Luis Sgoifo y flia.; Luis César Sgoifo, María Mercedes y Pablo Fernández e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones por su feliz resurrección.

CASTIGLIONE DE TARCHINI, EDITH ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. " Ruego a Dios y Maria Santísima por tu eterno descanso y brille para ti la luz que no tiene fin". Doy gracias al Señor porque pudiste recibirlo en la sagrada comunión. Deseo para tu flia. una pronta resignación y les doy un saludo franciscano de paz y bien. Guillermina.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Silvia Llavar y familia participan con tristeza su fallecimiento.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Querido Eduardo, te dormiste en los brazos de Jesús, fuiste un ángel lleno de ternura, amor, bondad y humildad, de un corazón grande y generoso, te amamos como siempre y más que nunca. En memoria de tu desaparición física rogamos una oración para que tu alma descanse y tu recuerdo se mantenga presente siempre en nuestros corazones. En éste día los ángeles del cielo te cantarán y nosotros que llevamos tus recuerdos como una melodía que no puede dejar de sonar. Partiste a la casa del Señor dejándonos un gran dolor en nuestros corazones, disfrutando de una vida llena de gozo. Es muy difícil vivir este momento, el día en el que nos dejas físicamente, sin embargo, dejas a tu paso una estela de amor y cariño que siempre quedarán en nuestros corazones. Eduardito! Ya estás descansando en tu morada, ya llegaste al cielo, tragando tu sendero, porque lo construiste en tu vida eterna, de buen hombre, luchador y trabajados y sobre todo de buen hijo con un gran corazón. Su esposa Carmela Taboada de Chaikh, Zulema, Lita Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Ceremonial. Se ruega una oración en su memoria.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Su hermano Afif, su esposa Helen, sus hijos Hugo y David y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Ceremonial.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Su madre política, Zulema Ch. Vda. de Taboada, sus hijos Carmela, Lucky, Guillermo, Amanda, Juan Francisco, Noralí y Marta Taboada y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Ceremonial.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Sus fieles empleadas, Yolanda Quezada Carbajal y Nélida Palacios y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Ceremonial.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar... Él me conduce a las aguas de quietud y repara mis fuerzas...". (Salmo 23). Yuli Araujo, René Díaz y Guadalupe participan con profundo dolor la partida de Eduardo y acompañan con mucho cariño a su amiga Carmela y flia. Ruegan por su feliz resurrección.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Juan René Díaz y Eloísa Mendoza participan su fallecimiento y abrazan con cariño a Carmela y flia. Elevan oraciones en su querida memoria.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Richar Araujo y flia. participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Carmela y flia. en estos momentos. Elevan oraciones en su querido recuerdo.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Consentido dolor ante tu partida acompañamos a tu esposa Carmela y a Cacho tu hermano. Flia. Perce, Pochi, Negri, Fernanda y Paco.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Nora Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su amiga Carmela.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Yuli Araujo, Nora Fernández, Noemí Salazar, Marisa Medina, María de los Ángeles, Ledesma, Marta Barrionuevo, Elvira Feijóo, Marta Basbús, Silvia Jiménez y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Carmela y flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su querido recuerdo.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. Compañeras y amigas de promoción de su esposa Carmela, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos.

CHAIKH, EDUARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17 en la ciudad de Bs. As. Cap. Fed|. María Elena Llapur de Basbús, sus hijos Elena y Gregorio Degano, Eugenia y Pablo Dramis y sus nietos despiden con inmenso cariño a su amigo y ruegan oraciones en su memoria.

DANELUTTI, ÁNGEL JOSÉ (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Cáritas Diocesana Santiago del Estero despedimos con mucho dolor y cariño al padre que siempre nos acompañó con todo amor en bien de los más pobres. Rogamos oraciones en su querida memoria. Que su alma descanse en paz.

DANELUTTI, ÁNGEL JOSÉ (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Padre Ángel que Dios y la Virgen de la Merced velen su sueño eterno. Tito Auad y su esposa Teresa Borquez y familia participan con dolor su fallecimiento.

DANELUTTI, ÁNGEL JOSÉ (Padre) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Berta Martin Lascano y su esposo Luis A. Robato y sus hijos José Luis, Fernando, David, Romina y Silvina y sus respectivas familias con profundo dolor despiden al querido Fray Ángel y piden oraciones en su memoria. Que su alma descanse en paz.

DANELUTTI, ÁNGEL JOSÉ (PADRE) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas, despiden con afecto y gratitud al P. Ángel y agradecen a Dios por su generoso y fecundo Ministerio Sacerdotal, elevando una oración en su querida memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus primos María Elena Sydow Falcione, Gabriel Llapur, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea, María Gabriela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de pesar. Ruegan una oración en su querida memoria. Que descanse en paz.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Su sobrino Jorge Falcione, su esposa Ana Gimena Storniolo e hijos participan con profundo dolor su fallecimieto. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Su tío Hugo Martínez Moreno, sus primos Juan María y Daniela Lezcano; Amalia Martínez Gramajo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido José Vicente y acompañan a su esposa Olga y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus primos Nazareno Sgoifo y Adela Pece, Lita, Sgoifo y Biro López e hijos acompañan pidiendo al Altísimo resignación y fortaleza por su familia.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Julieta, Daniel Pulvet y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Su amigo Oscar Guzmán, Ramona, Ivana y Ricardo acompañan a su familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin y el Señor te reciba en sus brazos. Antonio Taboada y Norma Lissi, Marthavelina, Paola A., José Antonio y Stella Marys Taboada Lissi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. César Daniel, Carlos Ricardo, María Marcela Tragant y sus respectivas familias participan el fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Hugo A. Soria y sus hijos acompañan a su querida amiga Gringa y familia por la pérdida irreparable de su hermano. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Comision Directiva del Colegio Bioquimico, saludan y acompañan a la Sra. Gringa de Lucio por tan irreparable pérdida.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Rodolfo Améstegui y su esposa Lola Monti participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Julián Canllo y María Vicenta Rodríguez y familia despiden con profunda tristeza a José y acompañamos a Gringa, Olga y a toda su familia en este difícil momento. Que Dios y la Virgen te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Los amigos de sus hermanos Carmelo y Raquel: Silvia y Ricardo; Pimpa y Beto; Norma, Patricia, Purita y Toty participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Clara I. Ruiz de Sterling, sus hijos Marta Isabel, Sergio Humberto, Orlando Andrés y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a sus hijos José y Gergina. Ruegan a Dios les dé consuelo junto a su madre, hermanas y demás familiares.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Juan Delicio Camuz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. CPN: Luis Enrique Natero y Sra. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y ruegan una oración en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Directivos y empleados de la firma Polisan de la firma SRL participa con mucho dolor de su fallecimiento.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Alberto Paz y Alejandra Auad participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus queridas amigas Olguita, Gringa y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La delegación IOSEP Frías, participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lourdes Falcione y hermano de la Sra. Gringa de Lucio. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Su amigo Darío Suárez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan el fallecimiento del tío de la Contadora de la Institución, Claudia Lucio Falcione y hermano de la Sra. Gringa Falcione de Lucio. Las acompañan en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus vecinos y amigos Eddy Canllo, su esposa Dina Juan, sus hijos Francisco y Marcela, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en estos dificiles momentos. Que su memoria sea eterna. Amén.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Despedimos con dolor a Joshela vecino y amigo de toda la vida: Mary Canllo, su esposo Pilo Jozami, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y sus respectivas flias, acompañan en estos dificiles momentos a la flia. Falcione. Ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Nena Ovejero, Omar Abdala, María Marta de Abdala, Tomi y Salvi Abdala, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Felices los limpios de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos". IOSEP agencia Banda participan el fallecimiento del padre de Lourdes y hermana de Gringa. Elevan oraciones a su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus vecinos Ramón Arce, Silvia Virosta, sus hijos Joaquín y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de pesar. Siempre te recordaremos como una excelente persona, buen padre, marido y abuelo. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Ignacio Guzmán y Dra. Constanza Gómez participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a toda su familia. Que Dios lo tenga en la gloria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Joaquín Guzmán y Dra. Andrea Brander participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Alicia y Nico Sayago. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Adolfo Guzmán y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este difícil momento a su esposa Olguita, a sus hijos y demás familiares. Que descanses en paz, amigo José.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su esposa Olga, a sus hijos, hijos políticos, y hermanos, dando gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La firma Mario Cesca SACIFI participa sentidamente de su fallecimiento y acompaña su familia, elevando oraciones por su feliz encuentro con el Señor.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus respectivas familias acompañan a la querida Alicia y familia en este dolor. Ruegan oraciones en su emmoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del consuegro de la querida Anita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus amigos de siempre: Graciela y Carlos Bianchi y familia acompañan a su esposa Olguita , a sus hijos José, Lourdes y Alicia y sus nietos , su hermana Gringa y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Alvaro Javier Yagüe, participa el fallecimiento del papá de su amiga y compañera de trabajo Alicia y la acompaña en tan difícil momento. Descanse en paz.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Horacio Coria, Martha Herrera y sus hijos Gabriela, Luis y Alvaro y Yagüe, participan con mucho dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Carmelo y Gringa de Lucio, que Dios fuente de amor y de mayor refugio en donde encontrar la paz, bendiga y de fuerza a toda la flia., ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Coco Caballero y flia., acompañan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Pochi Saavedra y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Néstor Trejo, su esposa Sonia y sus hijos Luciana, Martin y Camila participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra, sus hijas Maria, Sara y Valentina López Casanegra y respectivas flias., participan con gran pena su fallecimiento y ruegan al Altísimo su eterno descanso.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Lía Valdini Rentería, Hebe Possato e Hilda de Roldán acompañan a su hermana Gringa y flia., en tan doloroso trance y piden oraciones en su memoria. La Bondad y profunda fe religiosa de su hermana mitigará el dolor y dará resignación a toda su flia.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. El Grupo de Artistas Plásticos "Achaly" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Gringa y flia., en tan difícil momento. y piden oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Hugo a. Herrera (h), y flia., acompañan espiritualmente a la Dra. Alicia Falcioni y flia. Rogamos eterno descanso de su padre.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Piqui Miguel, Susana González e hijos acompañan a Olguita, Lourdes, Alicia y José en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Flia. Pece Ducca. Amelia Ducca de Pece y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Lourdes, Alicia y José. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Pirula, Olguita, Marta y Hugo Daud, Chabela y Abel Tevez, Tona y Julio Cheeín, Sara y Ghelmut Thuman, acompañan en el dolor a nuestros apreciados amigos Carmelo y Raquel. Rogamos por el eterno descanso de su querido hermano José.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Padre de su compañero de trabajo José; Justo Molina y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. María Josefina Acuña y familia acompañan a su hermana Gringa en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Ya duerme en paz, recíbelo en tus brazos Señor. Sus amigos del café: Chichi Carbonel, Niño Martínez, Horacio Villalba y Ramón Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Raúl Josefina y sus hijos Analía Jorgelina y Raúl participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este doloroso momento. Ruegan por su eterno descanso.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Rosalina Silvia Trotta Espeche de Gorosito, sus hijos: Peky e hijos, Corina y Edgar Hernández e hijas, su hija política Viviana Brandan e hijos participamos tu deceso con inmenso dolor porque eras una señor en todo sentido de la palabra, eras un hermano de corazón, siempre estarás en nuestro recuerdo y oraciones. Te despedimos con un gran cariño y que mi Dios te reciba con los brazos bien abiertos para que goces de El por toda la eternidad, te lo desea de todo corazón José querido.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Mónica, Alfredo, Pochy, Alicia, Marta y Anita amigas de su hermano Carmelo y de su hermana política Raquel participan con dolor el fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Karina Gutiérrez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Alicia. Ruegan consuelo para toda la familia y elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. El Consejo Directivo, asociados y personal del Colegio Farmacéuticos de Santiago del Estero participan con pesar el fallecimiento del hermano de la Sra. Teodora del Valle (Gringa) y elevan oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Los justos con Dios vivirán". Kike Carabajal, su esposa Chiqui Alberto, hijos y respcetivas familias; Martha Carabajal e hijos, participan su fallecimiento, acompañan a sus seres queridos en este momento de dolor. Rezan por su alma.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Familia Kalalo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de duro trance. Elevamos oraciones en su memoria.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Carlos A. Villalba y flia. con profundo dolor participan el fallecimiento de su amigo José y acompañan a su fliares, de manera especial a su hermana Gringa y Carmelo. José descansa en paz.

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Juan Roberto Montoto, María Elizabeth Canllo de Montoto y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Luis Enrique Nattero, Graciela Jozami de Nattero participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





FALCIONE, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Carlos Figueroa y Vicky Bassett acompañan a Carmelo, Raquel e hijos en este momento de dolor. Unimos nuestras oraciones ante la irreparable pérdida.

FERNÁNDEZ, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás fliares. participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. hoy a las 11 en el cement. El Dean, casa de duelo Luis Lezcano 165 Bº Borges. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, MARíA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. "Señor, te pedimos que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Personal directivo, docente y de maestranza junto a la comunidad Educativa de la Escuela Nº 208, Prof. Nicolás Juárez de la loc. de Mal Paso, Dpto. capital, participan el fallecimiento de la madre de la ordenanza de la institución, Sra. Roxana Ibarra. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Querida Pochita, compañera y amiga de siempre, te despido con mucha tristeza, pero con la plena certeza que estás junto a Jesús, por tus virtudes de Ser una gran madre, abuela, amiga y excelente docente pionera de los jardines de infantes municipales en los años 60. María Oliva Muratore y familia. Rezará siempre por ti.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Sus amigas: Elsa O. de Bustamante y Olga P. Quatrini participan con profundo dolor su fallecimiento y piden al Señor que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan a sus hijos Sandra y Fernando y nietos. Siempre estarás en nuestras oraciones.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Participamos con dolor el fallecimiento de Pocha; Wadeha N. de Flores, Anita Mazon, R. Ruben Flores, Daniel Flores, ruegan a dios que les de resignación a toda la flia.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Dr. Rubén Flores y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su prima Pocha.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan su fallecimiento por a pérdida irreparable de la muerte de su madre. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Chochi López y su hijo Eduardo G. Ruiz López participan con mucho dolor el fallecimiento de quién fuera su amiga de la infancia y compañera de promoción del Colegio Normal Sr. Jesús, pon los ojo en Pochi y ten misericordia de ella, porque fue, pobre y buena. Elevamos oraciones en su memoro. Que descanse en paz.

FLORES, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. María Cecilia Medrano, sus hijos y respetivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, JESÚS OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/17|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Chicha de Villalba amiga de su hija Mirta y sus nietas Daniela, Rita y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Su nieto Matias y su mamá Fabiola, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su prima hermana Rosa y sus hijos Hugo y Aldo Haid y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. siempre te recordaremos y acompañamos a toda tu flia.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Los compañeros de oficina de su hija Patricia: Cristina, José, Marta, Juan, Claudia, Cristian y Alicia participan con profundo dolor y ruegan oraciones a su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. C.P.N. Francisco Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su empleada Patricia Carabajal y la acompañan en su dolor.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola de Castiglione acompañan a Manuel en este momento de dolor.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La firma José María Lami Hernández y Cía. S.R.L. participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleada Patricia Carabajal. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. El Lic. Pedro Barrionuevo acompaña al colega y amigo Carlitos Carabajal y a su flia., por el fallecimiento de su madre y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. La Fraternidad San Juan Macías, su asesor Fray Amado Montironi. O. P. y la Prof. del taller de pintura Evelina Ruiz. participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amiga y compañera. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Luis G. Quadrelli, su esposa Noemí C. de Quadrelli, sus hijas Analia y Fernanda, hijo pol. Leonardo Zuccarino y sus nietos Luis, Enzo y Luis Alfonso participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. José Fernando Juárez y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor al querido Carlitos papá y hermanos, oraciones en su memoria.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Las excompañeras del colegio Hnas. Franciscanas promoción 88, acompañan con dolor el fallecimiento de la mamá de Patricia Carabajal.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Fernando Cáceres, Jorge Basualdo y José Caro participan con dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del ex compañero y amigo Manuel Carabajal.

GEREZ DE CARABAJAL, NILDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dr. Carlos León Sirena e hijos participa con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Al noveno día de su fallecimiento compañeras y amigas de facultad de su hija Nelly invitan a la misa que se celebrará en su memoria mañana miércoles 20.30 hs. en la Parroquia Santa Rita. Todas unidas en el dolor por tan irreparable pérdida. Celia Salvatierra, Tere Gerez, Susy Laitán, Elda Bolañez, Mary Neme, Megui Mendez, Iris De Marcos (a) Lita Figueroa, Mirta Perez, Cristina Marttorell y Cristina Fattor. Dios bendiga su alma.

GÓMEZ, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Carlos W. Martínez, sus hijas Rosita, Analía y Sandra participan con profundo dolor la partida de su amiga y ex compañera en el Ministerio de Economía. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

LESCANO DE GEREZ, MAGDALENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas en nuestros corazones". Amigos de su hija Liz: Marina, Ernesto, Cristina, Fernando, Nancy, César, Albina, Adita, Tere, Soky, Ana Sierra, Mimi, Sandra, Gladys, Albi y Ana Sayago participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO DE GEREZ, MAGDALENA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Personal directivo, administrativo, docentes y no docentes de la Comunidad Educativa del Instituto Superior de Formación Docente Nº 1 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Prof. Liz Gerez en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORE, REINALDO CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus hijos Luis, Oscar, Claudia, Carina, Susana, José y Mónica. Sus nietos Damian, Pelao, Maia, sus bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. Cob. Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. LA PLATA 162. TEL. 421-9787.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Ahora descansa en paz, luchadora de la vida, mi madre!. Sus hijos Luis y Miryam, nietos Juanjo, Fabi, Vane y bisnietito Santi participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Señor ya esta ante ti, cobíjala en tu regazo y dale la luz eterna. Sus hijos Magui y Gringo, nietos Kary, Eri, Cristian y Seba, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria con inmenso amor.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Sus hijos Luis Ricardo, Magui, hijos políticos, Miriam, Gringo, nietos Juanjo, Fabi, Vanesa, Kary y Erika, Cristian, Seba, bisnieto Santi y demás familiares participan su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Su hermana Berta Nema de Nader e hijos Pedro Enrique, Héctor y Cristina y flia., Teresa y flia., Alicia y Raul y flia. participan con dolor su fallecimiento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Su hermana Victoria Numa de Mignani, sus hijos Carlos, Griselda, Moisés y Fernando acompañan en el sentimiento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Su sobrina Teresa Nader e hijos Diana y Karina, Virginia, Diego y Anahí, participan su fallecimiento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Querida tía que el Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna. Su sobrina Edith Orso Numa, tus sobrinas nietas Andrea de las Mercedes, tu ahijada María Edith, Claudia Marcela y María Valeria Bustamante y Carlos Sagolpa; Patricio y Agustín Beck y Valentín Sagolpa; Guillermina y Bautista Bica, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Toty Mayuli de Costa y sus hijos Charin, Gringo y Yacky, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Lucio A. Costa Mayuli, su Sra. Julia A. Moya Castro, sus hijos Eugenia, Cocó, Maxi, Lucio y Nico con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Marcelo E. Soriano, Marta Susana Elías y sus hijos Gonzalo, Nicolás y Juan Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Luis y Magui, Elevan plegarias por su eterno descanso.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Martin Ríos, Viviana Agüero, sus hijos Victoria, Milagros y Benjamín y Norma Torres de Agüero, participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Magui, Gringo, Cari, Erika, Christian y Seba en este triste momento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Raúl Lima, Rosario de Lima, sus hijos Raúl, Álvaro y Macarena, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su flia.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Deseando un descanso al lado de Dios te desean; Guadalupe Sánchez de Mignani y Miryam Sánchez por siempre a su lado.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Que Dios ilumine tu camino, te desean Flias. Mignani- Sánchez, Dr.Carlos Mignani, su esposa Guadalupe y sobrinas Carolina, y Ana Belén, participan con dolor su partida.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Betty Mayuli y sus hijos Patricia y Ariel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Los amigos de sus hijos Magui y Luis: Héctor Neme, Claudia Valdez, Julieta y Gustavo; participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Sara y acompañan a toda su apreciada familia, en estos difíciles momentos. Ruegan por su eterno descanso y cristiana resignación para su familia.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Esther Dinardo participa con pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Magui y Luis Macias. Acompaña a sus familias en estos dolorosos momentos y ruega cristiana resignación para sus seres queridos.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Eva Rojas de Valdez e hijos participan con pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigos Magui y Luis Macias. Acompañan a sus familias en estos dolorosos momentos y ruega cristiana resignación para sus seres queridos.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Roque Argañarás, Marcela Tragant y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Adriana Infante del Castaño, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de sus hijos Luis y Magui. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Dres. Alejandro Montenegro, José Mari Ramos, Susana Serrano, Verónica Aranda, Virginia Meossi y Sr. Miguel Fuenzalida, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su estimado Dr. Luis Macías. Ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. José Barrientos, Yesmin Nassif, sus hijos Ximena, Virginia, Rocio y José Alfonso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos de tristeza.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Los amigos de su hija Magui: Ester, Claudia y Héctor Neme, Mónica y Puchi Pastrotta; Yesmin y José Barrientos;Bety y Luis Morales, Alicia y José Busso, Chiqui y José Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Dra. Alicia Brim, Edgar, Irma, Marce, Pipina, Victor, Mauro, Luis, Ivana, Nico, José, Pablo, Tere, Mariana, Laura, Lourdes y Flavia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero de trabajo Dr. Luis Macías. Ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Yacky Costa Mayuli y sus hijos Gaston y Franco, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñada Magui. Ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Arminda de Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el día de la fecha. Elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Dra. Marcela B. Paz y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su estimado amigo Dr. Luis Ricardo Macías y elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Sarita, un ser maravilloso, querible siempre estás en nuestros recuerdo y corazón. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Familia Erramouspe.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Caty Pitavino y Norma Morales de Gigena con sus respectivas familias acompañan a los seres queridos de Sarita en este momento de inmenso dolor y tristeza. Se elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Vecinos y amigos de Sarita del edificio Balcones del Parque participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos dolorosos momentos.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció 6/0817|. El Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su madre, al Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 5ª Nominación, Dr. Luis Ricardo Macías, expresando nuestras más sentidas condolencias ante tan irreparable pérdida.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció 6/0817|. Dr. Sebastián Sergio Argibay participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Luis Ricardo Macías, y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega una oración en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Personal de Juzgado de Familia de Tercera Nom. Acompañan a nuestro compañero Juan José Macias y su padre Dr. Luis Macías y a toda la flia. en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan, hijos Analia y Julio, Susana y Miguel, Norma y Fermin y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy estimada amiga y vecina y expresan a sus hijos Maguita, Gringo a sus nietos y demás familiares el inmenso pesar ante irreparaqble perdida. El Señor proteja su alma en el Cielo. Elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció 6/0817|. Miguel Nicolau, su esposa Delia e hijos Sofía, Camila y Delfina participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Luis y Magui en este momento de dolor.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció 6/0817|. Dra. Norma Carolina Anauate y flia. acompañan al Dr. Ricardo Macías y flia. por tan sentida pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Amigos del Dr. Luis Macias del equipo de fútbol del Club de Abogados; Manuel, Niki, Horacio, Nina, Néstor, Andrés, Eduardo, Pablo, Cacho, Chiqui, Benja, Tuta, Tano, Carloss, Pocho, Negro, Paco, Nano, Roly, Tono, Fabián y Oca, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Oscar F. Medina y Claudia Peregrin y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

NUMA DE MACÍAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. Juan Carlos Storniolo y flia., participan con dolor el fallecimiento de la madre de Luis y Magui. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Sus hermanas Azucena, Juana y Angélica Pérez, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Grandero Saavedra 1586 Bª Sarmiento y seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio de Zanjón.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su esposo Hugo Soria e hijos Raúl y Fernando y flias. sus hermanos Norma y flia., Marta y Néstor y flia., Mirtha y Marcelo y flia., Carlos y Elsa y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su esposo Hugo Alberto Soria, sus hijos Raúl, Fernando, hijas políticas María, Heidi, nietos: Lola, Aime, Faustina y demás familiares participan su fallec y sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su hijo Raúl, su nuera Victoria y sus nietos Lola y Aimée la despiden con amor.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su hijo Fernando Javier, su Sra. Heidi y sus nietos Juan Ignacio y Faustino Manuel, te llevan siempre en su corazón y te recordarán como la mejor madre y abuela del mundo. Descansa en paz junto a Jesús por siempre.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Carlos y esposa Elsa e hijos Roxana, Nancy y Luis y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Hasta que nos volvamos a encontrar. Su hermana Marta, cuñado Néstor, sobrinos Alexia y Matías, sobrinos nietos Sofía y Mateo, participan con dolor su partida. Dios te bendiga. Amén.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su hermana Norma del Valle, sobrina Cecilia, sobrino pol. Miguel y sobrinos nietos Carolina e Ignacio participan con dolor su fallecimiento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus primas Yolanda y Beatriz Costas participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a Hugo, a sus hijos y familiares en este difícil momento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Su tía Haydée W. de Costas y flia., participan su fallecimiento con dolor y ruegan por su descanso eterno.





RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus sobrinos Pablo Soria y Claudia Lucio Falcione, sobrinos nietos Ulises y Valentino, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia Elba y acompañan a la flia., en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. El Colegio Bioquímico y la Cooperativa Bioquímica, participan el fallecimiento de la Sra. esposa de su asociado y actual presidente de comision directiva y consejo de administración Dr. Hugo Alberto Soria. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Miembros de comision directiva y consejo de administración del Colegio Bioquimico y Coobise, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. esposa del presidente Dr. Hugo A. Soria, Ruegan oraciones en su memoria

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Los empleados del Colegio Bioquimico de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Elbita. Graciela González, Mary Ramírez, Zulema, Pancho, Analía, Isabel, María Coronel, Aldo, Karina, Liliana, Vanesa, Santiago, Graciela Leguizamón, Sergio, Marcela, Blanca, Cecilia Rocha, Mariela, David, Luis, Cecilia Bustos, Fernando. Deseando pronta resignación a su esposo Dr. Hugo A. Soria y familia. Que el Señor la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dras. Teresa del Valle López, Stella Guadagnoli, Anahí Catella y Lili de Jozami, participan el fallecimiento de la esposa de su colega Dr. Hugo Alberto Soria, deseándoles a él y sus hijos una pronta resignación por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Félix Carlos Acuña y flia. Lamenta el fallecimiento de Elba y acompaña a su colega y amigo Hugo y a sus hijos en tan doloroso momento. Ruega oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dr. Eduardo Marcelo Moggio y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo Dr. Hugo A. Soria deseándoles a Hugo y sus hijos una pronta resignación por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dra. Noemí de los A. Bonatti, participa con profundo pesar el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo Dr. Hugo A. Soria deseándoles a Hugo y sus hijos una pronta resignación por tan irreparable pérdida. Ruego oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Despedimos con profundo dolor a nuestra querida compañera y primera voz femenina de Radio Nacional, acompañamos a la familia por esta pérdida irreparable. Rogamos una oración en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Luis Ignacio Araujo y flia. participan con dolor su fallecimiento.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dra. Doris Noemí Martínez acompaña a su colega Hugo en estos duros momentos. Rogando oraciones por el eterno descanso de su esposa.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Marta S. Pellicer Yocca y sus hijas Marta Marcela, Lola y Daniela Barquín y Pablo Godoy Molinari y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su querida familia. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Jorge Falcione y Ana Gimena Storniolo participan con dolor el fallecimieto de la mamá de su amigo Fernando y lo acompaña en el dolor, junto a su familia, en estos tristes momentos.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Planeta Sueño y la Mesa de los Sábados de la Galería el Paseo; acompañan en el dolor a su amigo Hugo por la pérdida de su Señora. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Martin, Choly y Martincito Bunge, participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro amigo Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Mónica Paradelo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elba Inés y acompañan a su flia., Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Horacio Paradelo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Elba y acompañan en estos momentos tan difíciles a su esposo Hugo y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Victor S. Soria, Miryam Morán, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Hugo e hijos en este doloroso momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Dr. Felipe Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su colega y amigo Dr. Hugo Soria. Ruegan oraciones en su memoria

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Querida Elva siempre te recordaremos por tu nobleza, generosidad y el cariño que nos brindaste, el Señor te conceda el descanso eterno. Maria Teresa Rotondo de Murattore, sus hijos Héctor, Marcela y Alicia, participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan resignación a sus seres queridos. Elevan plegarias en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Ana Maria Vera Agüero de Bianchi e hijos, acompañan a la querida flia. en su dolor y ruegan oraciones por ella.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Antenor Alvarez, Elizabeth Cardozo y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Fernando. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Fernando. Justo Molina y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Ramón Méndez, Ramona Cajal y flia., participan con profundo dolor tan irreparable pérdida y acompañan a Hugo y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Esmeralda Costas, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Hugo y a sus hijos Raul, Fernando y flias. Rogamos oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Tu amiga y hermana del alma Gringa de Lucio, su esposo Carlos Lucio, su hija Claudia, yerno Pablo Soria, nietos Ulises y Valentino Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia. en este dificil momento., Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Bienaventurados los mansos y limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Acompañan en este doloroso momento tu hermana en el afecto, Elsa, sobrinas Marcela, Viviana, María Silvia y Carolina con sus respectivas familias, rogando reconforte a su esposo Hugo y tus hijos Raúl y Fernando.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. El Consejo de Bioquímicos de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la esposa de su matriculado, Dr. Hugo Alberto Soria y acompaña a su familia en este doloroso momento. Se eleva oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Félix y María Josefina, nietos y bisnietos despiden con dolor a Elba y acompañan con cariño a Hugo, Raúl y Fernando.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Acompañan a su esposo en tan doloroso momento, el Dr. Luis R. Ugozzoli y Sra. Ruegan una oración en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Alfonso Nassif y familia acompañan a Hugo y familia en este momento de dolor.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Rosa MarÍa Gómez Costas y flia., lamentamos el fallecimiento de la queridda prima Elba y deseamos para ella el descanso eterno.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Tu cuñada Martha y sobrinos Maria Martha y Marcelo, Cesar y Liliana, Pablo y Claudia, guillermo y Luciana y familias., participan con profunda tristeza su fallecimiento. y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Merce y Lito Prieto, sus hijos, hijas politicas y nietos despiden a Elba con cariño y piden oraciones en su bendita memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Lucila Maria Ábalos Gorostiaga, Alvaro Ruis, sus hijos Santiago y Máxima, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Clara Torres e hijos Lorena y Marito Costas acompañan en este momento de dolor a la flia. de la tia Elba. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Los compañeros de su hijo Fernando del Bachillerato Humanista - Promoción 1995, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Maximiliano Costas, su esposa Sara Vidal, hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Martha Delgado, Heberto, Mariano y María Julia Gómez Omil participan el fallecimiento de la querida Elba y acompañan a Hugo y sus hijos con cariño.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Constantino Gómez Montero, sus hijos Mariano y Andrea; Silvia y Oscar; Anita y Álvaro y sus nietos acompañan a toda la familia en tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

RÍOS DE SORIA, ELBA INÉS, (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. María del Carmen Costas y Alejandro Álvarez Valdés; María Inés y Luis Francisco Baccino; Martín Costas y Cecilia Vittar; María Ester y José Antonio Rojo; Marta Verónica y Julio René Carrizo, despiden con tristeza a Elbita y acompañan con mucho cariño a Hugo, Raúl y Fernando en el dolor.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "El Señor te recibe con los brazos abiertos por tu bondad, amor y luz que brindaste en la tierra". Sus pacientes Sol y Mario Ayuch junto a sus padres, despiden con profundo dolor el fallecimiento de su querido médico. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/7/17|. Omar Guillermo Corti, su esposa Claudia Cecilia Cáceres e hijos Francisco Antonella, Nicolás y María Emilia; Daniel Cáceres, su esposa Adriana e hijas Daniela, Victoria y Luciana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





DAVERIO, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/15|. Querida hermana, hoy hace dos años de tu partida hacia el Señor, estamos seguros que estás al amparo de la Santísima Virgen María, descansando en paz como lo mereces por haber sido tan especial, generosa con toda la familia. Estamos tan agradecidos de tanta bondad. Sus hermanos Mavel Daverio y Ángel Alfredo Daverio con sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita. Rogamos una oración en su memoria. Que descanses en paz.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (Carlitos) (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Señor el alma que te llevaste era el tesoro más grande de nuestro corazón y ahora está contigo, permítele gozar de tu gloria y brille para él la luz que no tiene fin. Sus padres Nora y Juan Carlos, sus hermanas, primos, sobrinos y su compañera Andrea, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo, al cumplirse 14 meses de su fallecimiento.

GUZMAN, ROLANDO FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz. Sus hijos Adriana, Andrea, Leandro, hijos poltiicos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs.en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposa Elvira, sus hijos Carlos, Juan, su hija política Adriana, nietos Agustina, Celina, Felipe, Santino invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

TEJERINA, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Una lágrima se evapora, una flor sobre mi tumba se marchita, más una oración por mi alma lo recoge Dios. No lloren, amados míos. Voy a unirme con Dios y lo espero en el cielo. Yo muero, pero mi amor no muere, yo los amaré en el cielo, como los he amado en la tierra. A todos los que me han querido les pido que rueguen por mí, que es la mayor prueba de cariño y no te acerques a mi tumba sollozando... No estoy ahí... estoy en los recuerdos y en sus corazones. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.

TORRES COSTILLA, MIGUEL ÁNGEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/17|. Ya estás descansando en paz junto a Dios, tus padres y hermanos, tu esposa Nené Bravo Almonacid e hijos nos reuniremos para recordarte en la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced. Agradecemos oraciones por su alma.

TORREZ DE RAMOS, LUISA GONZAGA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/17|. Querida mamá permanecerás por siempre en mi recuerdo como la excelente madre y persona que fuiste. Tu hija Blanca, y tu hija en el afecto Vanina, invitan a la misa que se celebrará pidiendo por su alma en la parroquia La Inmaculada hoy a las 20 hs. Ruegan una oración en su memoria.





JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Hijo querido el tiempo ya pasá tanto, tanto, mis ganas de verte aumentan no encuentro consuelo es difícil recordarte en paz Dios me da fortaleza y sigo caminando en senderos de ausencias. Mi corazón acelera los latidos y en ese latir estas junto a mi, en silencio me proteges, me amas, me das fuerzas: mamá sigue adelante, y con la fe puesta en Dios evocó recuerdos imborrables felices a tu lado. Gracias hijo, te quiero y querré siempre, ayúdame a vivir sola no puedo, gracias hijo te quiero y te querré siempre siempre. En mis oraciones de todos los días te recuerdo. Tu mamá: vieja querida como me llamabas.





BARRAZA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus padres María Vizgarra y Pacífico Barraza; hijos Marianela, Juan, Maxi; sus hermanos Néstor, Aldo, Pachi, Mariana y Marcos; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia, casa de duelo La Darsena. EMPRESA SANTIAGO.

CORONEL VDA. DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Sus hijos María , José, Noemí, h/pol, Juan, Marta, nietos, Lucas, Iván, Daniela, partic. Sui fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Jardín del Sol hs 16. Casa de duelo . Belgrano 332 S/V. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/17|. El personal directivo, docente, administración de maestranza, alumnos y la asociación Cooperadora de la escuela técnica Nº 2 Ing. Sgo. Barabino" participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de nuestra compañera de trabajo Claudia Iñiguez, rogamos una oración en su querida memoria.

GONZÁLEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin y el Señor te reciba en sus brazos". Sus hermanos Nilda, Chelo y Osvaldo, sobrinos Marcelo, Valeria, Fredy, Lorena, Franco e Ivan, sobrinos pol. Chiche y Maria y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

GONZÁLEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin y el Señor te reciba en sus brazos. Su esposa Betty, su hijo Pele, hija pol. Paola, nieto Dylan, nietos en el afecto Mauro, Sol y Marcos participan con dolor su fallecimiento.

HERRERA, MERCEDES DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el