Frigerio le apuntó a la Justicia

08/08/2017 -

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que "ya no hay más excusas para que la Justicia no actue rápido" en causas por corrupción que afectan a figuras del gobierno anterior. No obstante, pese a que dijo entender "la impaciencia de la gente", Frigerio recordó que "en una república hay independencia de poderes", y al respecto agregó: "El Poder Ejecutivo no puede impartir justicia".

"Sí tiene obligación de llevar a la Justicia toda la información que tenga; nosotros llenamos los despachos de los jueces con información. Es la Justicia la que tiene la palabra ahora. Ya no hay más excusas para que no actue rápido’, enfatizó.

Señaló que "todos los argentinos esperamos que se pueda rápidamente determinar quiénes han sido los responsables de haberse llevado la plata de los contribuyentes".