Fotos "El voto al FC es una herramienta para defender los intereses de los santiagueños"

08/08/2017 -

Con consignas claras y trascendentes para la militancia, la gobernadora y precandidata a diputada nacional del Frente Cívico por Santiago, Claudia de Zamora, presidió un multitudinario plenario en el Centro Recreativo de La Banda.

Acompañada por el referente del oficialismo provincial, el senador Gerardo Zamora; el vicegobernador José Emilio Neder, y demás precandidatos, la mandataria pidió "con humildad, el voto al Frente Cívico, como herramienta para defender los intereses de los santiagueños".

"Queridos dirigentes y militantes de todas las fuerzas que componen el Frente Cívico de mi ciudad de La Banda; es una alegría estar en este multitudinario plenario, que nos permite reencontrarnos a pocos días de un nuevo desafío electoral", señaló al inicio de su discurso.

"Es muy importante además -subrayó-, para recordarnos por lo que estamos hoy aquí, unidos por un mismo proyecto de provincia y saber que desde este proyecto podemos llevar nuestra propuesta bien en alto, con alegría, con esperanza y con mucho compromiso, para pedirles una vez más, con la humildad de siempre, a todos nuestros comprovincianos, que nos den su voto de confianza, como herramienta que usaremos con el único y fundamental objetivo de defender los intereses de todos los santiagueños", remarcó.

Claudia de Zamora confesó: "Me siento muy feliz de ver tantos dirigentes y militantes, a quienes pido que en estos días que quedan para el domingo 13, no dejemos de llevar nuestro mensaje a todos nuestros vecinos, nuestros amigos, familiares y a todos los bandeños con los que podamos hablar nuestro mensaje que no es otro que el de esta idea de provincia que iniciáramos desde el Frente Cívico por Santiago, allá por el 2005, y que hoy continúa más firme que nunca, para seguir proyectando y construyendo ese futuro que nos merecemos".

Además, sostuvo que "como siempre lo he expresado: hemos pasado por muchos desafíos en todo este tiempo, pero a cada uno de ellos, los hemos enfrentado sin perder nuestra esencia y nuestras prioridades. Es por eso que nuestros comprovincianos saben, que más allá de las referencias políticas, de las identidades partidarias, o de los roles en los que nos pueda haber puesto la ciudadanía a cada uno, este Gobierno es de todos los santiagueños".

"Y que nosotros -profundizó- no hacemos política desde las mezquindades, y por eso es que hacemos todos los días lo necesario, en forma positiva. Nunca especulamos ni queremos que al otro le vaya mal aunque tengamos diferencias políticas, porque apostamos que le vaya bien a todos".

En tal sentido, recalcó que "al país le vaya bien, significa que a los santiagueños nos vaya bien, no creemos que generar o alimentar esa grieta de la que tanto se habla ayude en algo, nosotros creemos en la posibilidad de crecer juntos, de construir en vez de destruir, de aportar en vez de sólo criticar".

"Porque en definitiva -ahondó- así somos los santiagueños, esa es nuestra esencia. Y pueden seguir contando conmigo para eso, como una herramienta de unidad, jamás de desunión, tal como lo es nuestro proyecto político de unidad de los santiagueños, que impulsara el exgobernador Zamora allá por el 2005, que se mantiene vigente hoy más que nunca".

Impronta

Claudia de Zamora rescató que "desde esta gestión hemos actuado siempre con responsabilidad a la hora de administrar nuestros recursos, y por eso, nuestra provincia es reconocida a nivel nacional, como una de las pocas sin déficit fiscal ni deudas; y con un Estado activo y presente, algo que debemos seguir consolidando para mantener un rumbo previsible, sobre todo en un momento económico de gran preocupación en el país, como en cada uno de los hogares".

"Y frente a eso, seguiremos siendo, no tengan la menor duda, garantía de continuidad de esta paz social conseguida, de seguir avanzando en la construcción de bases sólidas para el crecimiento, de no retroceder", prometió la gobernadora.

Al respecto, resaltó que "pese a dificultades financieras que están atravesando todas las provincias, nosotros seguimos cumpliendo al día con nuestras obligaciones salariales, avanzamos en la estabilidad laboral, seguimos invirtiendo en obras que no sólo mejoran la calidad de vida de los santiagueños, sino que generan mano de obra y motorizan el comercio". "Y todas esas cosas tenemos la oportunidad y la obligación como santiagueños de defender este domingo", exhortó. "Por eso les quiero hablar no tanto como candidata ni como gobernadora, sino como mujer de esta tierra, y bien bandeña, -recalcó- para ratificar mi compromiso de seguir trabajando con un fuerte contenido social; sobre todo hoy con más razón aún, frente a una economía recesiva, que perjudica a todos, pero fundamentalmente a los más carenciados". Ante este complicado escenario económico nacional, Claudia de Zamora transmitió: "Desde el lugar donde deba estar, no dejaré de acompañar y mucho menos me voy a desentender (de los más carenciados). Al contrario, seguirá siendo la prioridad de todas mis energías, para que la impronta de lo social no se detenga, para que no se abandone a ningún santiagueño en sus necesidades, ni en su derecho a ser incluido ni en sus esperanzas a vivir mejor".

Agradeció la presencia de la militancia y la dirigencia, "y el compromiso que seguimos renovando hoy, con nuestros sueños y con nuestras convicciones", y agradeció "especialmente a nuestros jóvenes, porque tenemos que trabajar hoy junto a todos ustedes pensando en el porvenir a pesar de las incertidumbres que puedan existir en el presente, porque estamos convencidos que podemos construir un mejor futuro". "Por último quiero volverles a pedir como siempre a todos ustedes, que llevemos nuestro mensaje con alegría y con esperanza, que convoquemos a todos, para seguir consolidando este camino que queremos seguir transitando, sobre bases sólidas y objetivos superadores, porque podemos seguir construyendo una mejor provincia entre todos, si seguimos confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestras propias decisiones como santiagueños", manifestó. "Por eso les mando desde acá todo mi cariño a mis hermanos bandeños y a todos mis comprovincianos, y les pido que si creen que somos garantía de todo eso, nos acompañen con el voto este próximo domingo", solicitó y se despidió de manera sentida: "Les agradezco a todos desde los más profundo de mi corazón, y les dejo un fuerte abrazo, y ruego a Dios que nos acompañe e ilumine siempre".