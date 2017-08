"Es positivo que no le permitan ser candidato"

08/08/2017 -

La diputada nacional por el GEN y precandidata a senadora nacional de 1País, Margarita Stolbizer, opinó que "es positivo que la Cámara Nacional Electoral no le haya permitido a Carlos Menem ser candidato" para buscar la reelección de su banca en la cámara alta por La Rioja.

"Es una buena noticia. De la misma manera debió actuar la Justicia con Julio De Vido, que no tendría que ser parte del Congreso, es tarea de ellos y no de un gobierno que distrajo la atención durante 15 días con una sesión donde sabían que no tenía el número para una votación favorable", sentenció la legisladora.

Stolbizer remarcó que el debate por De Vido "fue puro marketing. Desviaron la atención y evitaron hablar de los grandes problemas, se tienen que hacer cargo de lo que pasa en materia de seguridad y con el bolsillo de la gente cada día", apuntó.