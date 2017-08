Duro revés político para Beder Herrera, jefe del PJ riojano

Fotos INVESTIGADO. Beder Herrera también tiene causas abiertas.

El ex gobernador y actual presidente del Partido Justicialista de La Rioja, Luis Beder Herrera, fue quien propuso nuevamente como candidato a senador al condenado expresidente Carlos Menem. Por eso, fue uno de los principales derrotados con la decisión de la Cámara Electoral, señalaron en la oposición riojana.

Éstos recordaron que Beder Herrera, también con causas abiertas en la Justicia, había defendido enfáticamente a Menem. "A nuestro patriota, nuestro héroe, algunos lo persiguen judicialmente, pero nosotros no lo abandonaremos, sabemos que necesita los fueros para seguir tranquilo y vamos a trabajar arduamente para que no los pierda. Nosotros no nos olvidamos de Menem, lo vamos a proteger", había expresado al momento de proponer la candidatura del exmandatario, lo que le valió severas críticas.

En tanto, el jefe del bloque de senadores nacionales del PJ-FpV, Miguel Pichetto, sostuvo que ante este revés que sufrió el PJ riojano que encabeza Beder Herrera, "se va presentar un recurso extraordinario ante la Corte (Suprema) que creemos que debe proceder a ser habilitado atento a que esta es una cuestión de naturaleza federal, porque afecta un principios constitucionales que es irrenunciable como el de elegir y ser elegido, y fundamentalmente afecta el derecho de un senador y de la Cámara más federal del Congreso, que es la Cámara de Senadores", consignó Pichetto.