"El sistema acusatorio en Las Termas arrojó positivos resultados"

Fotos DR. DIEGO VITTAR.

08/08/2017 -

Los resultados obtenidos con la aplicación del Sistema Penal Acusatorio en la Circunscripción Río Hondo son alentadores, al cumplirse dos años de su implementación y de acuerdo con la evaluación que realizó uno de los jueces de Control y Transición de Las Termas, Dr. Diego Vittar, según indicaron desde el Poder Judicial.

Fruto de su experiencia de haberse desempeñado como juez del Crimen y actualmente como juez de Control y Transición, trazó un paralelismo comparativo entre ambos sistemas.

Al requerirle una evaluación del cambio que significó la implementación del nuevo sistema, explicó: "El sistema anterior, donde el juez era ‘amo y señor’ del proceso, no daba para más. Prueba de ello era la escasa cantidad de hechos delictivos que llegaban a juicio oral y que tenían una condena. Santiago del Estero quedó a la vanguardia de los poderes judiciales, aplicando un sistema totalmente novedoso e incluso imponiendo más oralidad, lo que conlleva a que la comunidad perciba mayor transparencia y publicidad de los actos del Poder Judicial".

"Las condiciones que lo diferencian básicamente es que el juez no está contaminado, no sabe nada de la causa y eso hace que sea totalmente imparcial. Es importante destacar que el que lleva la investigación es otra persona y esto le ha dado mayor calidad al proceso. Otro de los aspectos a destacar es que el que viene a pedir una medida es una tercera persona (defensor o fiscal)".

"Así hemos podido dar mayores respuestas a la demanda de la sociedad, que tiene la seguridad de que los hechos se investigan y que tienen un final. Este nuevo proceso nos permite darle esta solución".

Sobre las mejoras y ventajas, el Dr. Vittar resaltó: "En primer lugar, dar respuesta a la inquietud de la gente. Antes, se veía al Juzgado como un organismo lento, con un andamiaje pesado, como una maquinaria que no se ponía en movimiento casi nunca y entendía que el Poder Judicial seleccionaba lo que se iba a investigar".

"Hoy, esto ha cambiado y es visible cuando dialogo con la gente, porque el Ministerio Público Fiscal se ha formado con varias unidades fiscales, con más personal y se tramitan las causas hasta darle algún tipo de conclusión".

"Básicamente agiliza el proceso judicial, no sólo por el hecho de tener herramientas como la probation y el juicio abreviado, sino también ha contribuido en esta Jurisdicción (Las Termas) que nosotros hemos celebrado, y estamos próximos a celebrar, nuevos juicios orales".

"Entonces, la gente empieza a visualizar algo que no ocurría porque no se llegaba a juicio oral o porque se realizaban en la Capital y la gente no asistía. En cambio, ahora la víctima o sus familiares han seguido el desarrollo de la causa".

"El hecho de saber que aquí se lleva adelante un debate a través de un juicio oral, hace que la comunidad vea otro cambio positivo".