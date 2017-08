Trump volvió a atacar a los medios en sus vacaciones

Fotos POLÉMICO. El presidente de EE.UU. volvió a atacar a la prensa.

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, inició el día 200 de su presidencia arremetiendo contra los principales medios del país y aseguró que su popularidad está subiendo y sus logros son numerosos, pese a la falta de evidencias.

En un mal día para el golf debido a la lluvia en el club de su propiedad, Trump empezó la jornada con una consecución de tuits en los que aseguró que su "base" de votantes está creciendo, a pesar de los datos de las últimas encuestas, que la ubican en un mínimo del 33%.

Además, indicó que está "trabajando duro desde Nueva Jersey mientras la Casa Blanca atraviesa una necesaria renovación", mientras disfruta de unas dos semanas de "vacaciones de trabajo".

Trump criticó en uno de sus tuits a los canales televisivos CNN, ABC, NBC y CBS, así como a los periódicos The Washington Post y The New York Times.

Con este último fue especialmente duro: "El fallido @nytimes, que se ha equivocado en todas las predicciones sobre mí, incluida mi victoria electoral (discúlpense), es totalmente inepto".