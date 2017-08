Fotos "Los jóvenes ponen en riesgo sus vidas y los padres se han vuelto cómplices"

08/08/2017 -

Tras una nueva clausura de una fiesta clandestina con cientos de adolescentes alcoholizados, el titular de la Asociación Civil Proyecto Padres lamentó la situación y apuntó a los adultos como los responsables del descontrol juvenil en la comunidad santiagueña.

Además remarcó que por hechos con éstos es que los operativos de control en el Mes de la Juventud (que se iniciará en tres semanas) serán más rigurosos y comenzarán con más anticipación que en años anteriores. "Pido a los padres que tengan mucha atención, sobre todo en esta época en la que nuestros hijos toman conductas ajenas a lo que como familia le inculcamos. Generalmente los chicos desoyen a sus adultos e imitan las conductas de sus compañeros y amigos. Lo malo en esto es que en grupo, los chicos se animan a todo. Desafían sus propios límites, suben a autos para andar a alta velocidad, beben hasta perderse y cuando ocurre la fatalidad ya es tarde para actuar. Y hay padres que no ponen límites. Conocedores de estos hechos, necesitamos padres que no sean cómplices como lo son ahora, que sean padres y no amigos de los hijos. Los jóvenes necesitan consejos y nadie se los está dando’, sentenció Marcelo Arambuena.

Y profundizó en su reflexión: "Todos los años estamos lamentando hechos, en los que el detonador fundamental es el alcohol. Queremos que los padres no culpen ni responsabilicen a la policía ni al dueño del boliche o al que organiza una fiesta, sino que ellos mismos se hagan responsables de sus hijos. Hay que tomarles mayor atención a los adolescentes, que en esta época y en este contexto contaminante, no están siendo favorecidos. Están metidos en un ambiente del consumo de todo tipo".

Operativo

El titular de Proyecto Padres explicó, además, que el operativo de control en el Mes de la Juventud comenzará en unas semanas, ya que se apunta a realizar un trabajo preventivo.

En este contexto solicitó el compromiso de cada una de los organismos competentes.

"Es necesaria una reunión inmediata sobre la forma y la estrategia preventiva que deberíamos hacer entre la Policía, Calidad de Vida y las áreas competentes. Hay que poner en práctica urgente todo tipo de operativo para resguardar a los adolescentes porque debemos entender que ellos están en riesgo permanente. Estamos a poco de comenzar septiembre, un mes de muchas fiestas juveniles, y la juventud necesita un control, operativos urgentes y rigurosos. Además no solo hay que controlar a los jóvenes sino a la sociedad en general. Queremos salvar vidas, y creo que todos tenemos el mismo objetivo", manifestó el titular de la aosiciación civil que vela por la integridad de los niños y adolescentes.