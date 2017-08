Ocaña: "Yo confié en Cristina Kirchner en su momento, pero no pude convivir con la corrupción"

Fotos PRECANDIDATA. Ocaña encabeza la lista de diputados de Cambiemos.

La primera precandidata a diputada nacional de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, Graciela Ocaña, admitió que durante su gestión como funcionaria del kirchnerismo "confió" en la ex presidenta Cristina Fernández pero, explicó, no pudo "convivir con la corrupción".

En una entrevista, la ex directora del Pami y ex ministra de Salud, ahora integrante de Cambiemos, afirmó por el contrario que "éste es un gobierno totalmente distinto, donde el Presidente dice en público y privado que no le importa quién caiga".

"Me sorprende que la gente diga ‘que no vuelva! (Cristina Fernández)’, aunque tenga problemas económicos", remarcó Ocaña, y aseguró que en las Paso se pondrá en juego "si la Argentina profundiza el cambio o vuelve para atrás... y el kirchnerismo es eso, es el pasado".

Ante la consulta de por qué decidió sumarse a Cambiemos, señaló que "nosotros participamos de Cambiemos desde 2015, cuando desde nuestro partido nos sumamos a apoyar al presidente Macri en ese momento. Pero porque creímos que Cambiemos era la posibilidad de llevar adelante el cambio, un corte con lo viejo, con ese pasado de destrucción de la Argentina que tenía que ver con lo institucional, la Justicia y los niveles enormes de corrupción que había en el gobierno de Cristina Kirchner". Sobre la gobernadora María Eugenia Vidal, dijo que "hay algo que nos conecta y me emociona verla luchar tanto"