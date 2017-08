Bocca preside un jurado en China

08/08/2017 -

El bailarín y coreógrafo argentino Julio Bocca viajó a Pekín para presidir el jurado de la Competición Internacional de Ballet y Coreografía que se celebra en la capital china hasta el 11 de agosto.

Bocca, de 50 años, encabeza el jurado en la categoría de ballet, mientras que en la de coreografía el presidente es Sergei Filin, exdirector artístico del Bolshoi ruso.

La organización del festival es responsabilidad del Teatro Nacional de Pekín, situado en el centro neurálgico de la ciudad, y cuenta con el patrocinio la Fundación para el Desarrollo del Arte del Ballet Beijing Xiaoxing.

Bocca, retirado desde hace 10 años de su faceta de bailarín, dirige actualmente el Ballet Nacional Sodre de Uruguay, y continúa siendo una de las figuras más emblemáticas de la cultura argentina.

A los 50 años, Bocca está plantado con otro porte frente a la vida. Pronto cumplirá una década sin bailar: 300 mil personas lo despidieron aquella víspera de Navidad en la 9 de Julio donde no faltó nadie.

Aunque sostiene con recelo el cerco de protección que construyó alrededor de su vida privada, está menos parco en sus formas, más seguro en sus ideas, aunque -otro refugio- prefiera decir que mucho no piensa. Mantiene una vieja muletilla: él se expresa con el cuerpo mejor que con palabras.

"Estoy más seguro de mí mismo, no estoy pendiente de lo que dirán; me controlo, sé qué puedo decir y qué no, y si hablo es porque lo siento", declaró en una reciente entrevista.

‘Me convertí en hombre a los 15, porque además de estar trabajando fuera de mi país tenía que cocinar, lavar mi ropa y pagar las cuentas. No tenía ganas de perder mis raíces", dijo.